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Uno de los hipódromos activos con pruebas la tarde de este jueves, es el recinto de Delaware Park donde se realiza una programación de nueve carreras donde sobresalen dos Allowance en la sexta y octava carrera respectivamente, y ya contó con la victoria del jockey aprendiz venezolano José E.Vargas en una de las competencias ya cumplidas.

Estados Unidos: Aprendiz venezolano sobresale con victoria este jueves en Delaware Park

En la quinta carrera de la tarde de este jueves en Delaware Park se disputó un Claiming de $15.000, reservado para yeguas de tres y más años en distancia de 1.100 metros en la arena, donde participaron nueve purasangres hembras y la victoria la logró Stylish Gem con la preparación del entrenador John Robb y la monta del jockey aprendiz venezolano José E. Vargas.

Los parciales de la competencia fueron de 22.30 en los 400 metros, 47.64 en la media milla, 1:00.54 en los 1.000 metros y un crono final de 1:07.07 para un remate de 6.53 en los 100 metros finales para la hija de Practical Joke en Mezah por Tapit, la cual alcanza su segunda victoria como purasangre en 14 presentaciones para superar los $55.000 en ganancias.

Los dividendos de pago de la carrera fueron de $7.40 a ganador, $4.20 el place y $3.20 el show de la prueba. Para el jockey aprendiz venezolano José E. Vargas es su victoria 41 del año en 221 montas que ha realizado, donde ya supera el millón de dólares en dinero producido y suma 61 triunfos como jinete en los Estados Unidos.

Para este viernes, Vargas tiene siete compromisos de montas en la jornada de carreras en Laurel Park.