Aprendiz venezolano logra su primera victoria como jockey en este hipódromo de Estados Unidos

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La jornada sabatina en el hipódromo de Monmouth Park contó con ocho competencias. En la tercera prueba, el aprendiz venezolano Noel Herman Jr. conquistó su primer éxito en este óvalo, como parte de su reciente trayectoria en Estados Unidos.

Estados Unidos: Aprendiz venezolano consigue su primera victoria como jockey en Monmouth Park

El triunfo ocurrió en un Claiming de $17.000 destinado a ejemplares de tres o más años, sobre un recorrido de 1.200 metros en arena. La victoria fue para Foil, ejemplar que presentó el entrenador y propietario Pompeyo Gómez bajo la conducción de Herman Jr.

En una carrera con solo cuatro participantes, los parciales registraron 22.76 para los primeros 400 metros, 46.87 en la media milla y 59.57 en los mil metros. El tiempo oficial fue de 1:12.30, con un remate de 12.73 en los 200 metros finales. El ejemplar devolvió dividendos de $7.20 a ganador y $4.00 al place.

Foil es un purasangre de cuatro años nacido el 3 de marzo de 2022 en Gainesway Farm. Se mantiene invicto en el 2026 tras dos presentaciones. El hijo de Street Sense en Elude, por Medaglia D’Oro, superó los $20.000 en ganancias totales para su dueño.

Para Noel Herman Jr. este resultado representó su séptima victoria del año tras 110 montas. Asimismo, sumó el éxito número 11 en su carrera profesional dentro del hipismo estadounidense. El jinete mantendrá su actividad esta semana en el meeting de Parx Racing con tres compromisos y sumará dos más en Penn National.