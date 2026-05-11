Yoqueta aprendiz venezolana vuelve a ganar en Fairmount Park.

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En la jornada de carreras del sábado 9 de mayo en el hipódromo de Fairmount Park en el condado de Illinois, se realizó una programación de ocho pruebas, donde la yoqueta aprendiz venezolana Johanis Aranguren se llevó una de ellas como parte de sus compromisos de montas de ese día.

Estados Unidos: Johanis Aranguren con una victoria el sábado en Fairmount Park

En la octava y última competencia de la programación del sábado en el óvalo de Fairmount Park, en Illinois, se corrió un Maiden Special Weight de $28.000, reservado para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.100 metros en arena, donde la victoria la logró el purasangre Harley'srunawaykid, presentado por el entrenador Harry Lynch con la monta de la yoqueta aprendiz venezolana Johanis Aranguren para los colores de Lynch’s Racing LLC.

Los parciales de la competencia fueron de 23.22 en los primeros 400 metros, 47,77 en la media milla y 1:00.60 en el kilometro recorrido con cierre de 1:07.04 para los 1.100 metros con un remate de 6.44 en los 100 metros finales para generar un dividendo a pagar de $13.20 a ganador, $6.40 el place y $4.20 el show de la carrera.

Harley'srunawaykid es un cuatroañero, nacido el 27 de marzo del 2022, producto del semental Durango Kid en la matrona Run Away Gal por Run Away And Hide, el cual logra su primera victoria como purasangre en 16 presentaciones que ha realizado y llega a los $32.000 en ganancias para su entrenador- propietario.

Por su parte, para la yoqueta aprendiz Johanis Aranguren es su octava victoria en el meeting de Fairmount Park y la décima en su naciente carrera como amazona de purasangres, donde va segunda en el meeting mencionado, solo superada por Alexander Bendezu, quien lleva 15 hasta los momentos.

Para este martes, Aranguren tiene cinco compromisos de montas a realizar en el mismo óvalo, mientras para el jueves cumplirá con dos montas en el meeting de Hawthorne en el mismo Illinois.