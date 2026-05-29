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El doble ganador de Grado 1, Napoleón Solo, quien conquistó el Preakness Stakes en Laurel Park, cambió de propietario. El dueño original Al Gold vendió al ejemplar a la firma ESPOIR USA, Inc., aunque el caballo permanecerá en el establo del entrenador Chad Summers.

Estados Unidos: La millonaria venta que sacude al hipismo: El ganador del Preakness cambia de manos por una oferta irrechazable

El plan inmediato contempla mantener al ejemplar en las pistas el próximo año. Al concluir su campaña profesional, el purasangre pasará al retiro en el prestigioso Lane’s End, según informó David Ingordo, agente de comercialización de sangre pura que ayudó a concretar el acuerdo.

Los detalles financieros de la operación se mantuvieron en reserva, al igual que la identidad del propietario de ESPOIR USA. Sin embargo, ante el histórico anhelo de Gold por poseer un caballo de este calibre, el trato constituyó una oferta económica imposible de rechazar.

"Fue simplemente una decisión de negocios, eso es todo", comentó Gold mientras observaba los entrenamientos matutinos en Saratoga. "Resulta muy difícil. Tengo sentimientos encontrados al respecto". Por su parte, Summers confirmó que el caballo, alojado en Belmont Park, mantiene su enfoque hacia el Haskell (G1) de $1 millón de dólares en Monmouth Park, programado para el 18 de julio.

Summers adquirió a Napoleón Solo, un hijo de Liam’s Map, por la cifra de $40.000 dólares en la subasta de potros de Keeneland de septiembre de 2024. A los dos años de edad, el corredor marchó invicto en sus dos salidas, incluida una vistosa victoria por 6 cuerpos y medio en el Champagne (G1) en Aqueduct.

A los tres años, el ejemplar registró sendos quintos puestos en el Fountain of Youth (G2) en Gulfstream Park durante febrero, y en el Wood Memorial (G2) en Aqueduct en abril. Su participación en el Wood ocurrió apenas una semana después de sufrir una contusión en un casco, percance que obligó a su retiro del Arkansas Derby (G1) en Oaklawn Park.

En el Preakness Stakes, Napoleón Solo acechó al puntero Taj Mahal antes de tomar el control al inicio de la recta final, donde aseguró el triunfo por un cuerpo y un cuarto sobre Iron Honor. Debido al proceso de venta pendiente, el caballo interrumpió sus entrenamientos durante más de una semana tras la carrera clásica.

Gold admitió que experimentará una sensación extraña al sentarse junto a sus amigos Ron Riccio y Lou Filoso en Monmouth Park para ver correr a Napoleon Solo en el Haskell. El expropietario, quien residió cerca de dicho hipódromo por años, ganó esa misma competencia en 2022 con Cyberknife, triunfo que catalogó como el más importante de su trayectoria.

"Me voy a sentir muy mal. Me sentaré en el palco con mis amigos —uno de los cuales celebra su cumpleaños número 80— quienes tienen ubicaciones en la línea de meta desde hace 40 años", expresó Gold. "Apoyaré a Summers porque se trata de él, pero tendré sentimientos muy encontrados".

Summers expresó su gratitud hacia los nuevos inversionistas por permitirle conservar la preparación del purasangre.

"Agradezco enormemente todo lo que hizo Al para llevarnos hasta este punto. Será extraño colocarle gríngolas y colores diferentes en la pista, pero Napoleón sigue siendo Napoleón. Nos entusiasma la idea de consagrarlo como el campeón tresañero al final del año para que puedan levantar el trofeo juntos", concluyó el entrenador.