¡Vaya sorpresa! Napoleon Solo ha sido retirado del Arkansas Derby G1 por estas razones

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Vata sorpresa se pudo conocer el retiro del ejemplar Napoleon Solo, del Arkansas Derby G1, que está previsto para correrse este sábado 28 de marzo en el hipódromo de Oaklawn Park. Última prueba que se corre en ese circuito que está en la ruta al Kentucky Derby G1, y que reparte 100 puntos al ejemplar ganador.

Napoleon Solo no estará en Derby de Arkansas

Napoleon Solo, un hijo de Liam’s Map, que perdió su invicto en el Fountain of Youth Staes G2, tras ganar el Champagne Stakes G1 la pasada temporada, está inscrito para corre este sábado con la monta de Kendrick Carmouch para Chad Summers en el Arkansas Derby G1, sin embargo, sus conexiones decidieron sacarlo de la competición y buscar la mejor opción en New York.

El próximo escenario para Napoleon Solo, será el Wood Memorial Stakes, que se corre a 1 ⅛ millas (1,800m), y tiene una bolsa de $750,000 en premios, además otorga puntos para el Kentucky Derby G1 en una escala de 100-50-25-15-10. Napoleón Solo tiene actualmente 15 puntos.