Nuevo líder camino al Kentucky Derby 2026: Así va la tabla de puntos

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El último fin de semana, se realizaron dos pruebas clasificatorias como preparación para el Kentucky Derby G1, que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de 5 millones de dólares a repartir.

A medida que nos acercamos al primer sábado de mayo, la tabla de puntos para la edición 152 del Kentucky Derby G1 ha comenzado a consolidarse. Tras las recientes pruebas de clasificación como el Jeff Ruby Steaks G3 y el Louisiana Derby G1, estos son los ejemplares que lideran el camino hacia las Rosas.

Fulleffort y Emerging Market se convierten en los nuevos líderes

Fulleffort, con la monta del astro boricua Irad Ortiz Jr. y presentado por el entrenador Brad Cox, ratificó su favoritismo previo a la carrera y se quedó con el triunfo en la edición 2026 del Jeff Ruby Steaks G3 que da $777.000 en premios, para colocarse en la punta de la clasificación con 110 puntos.

Por su parte, Emerging Market, con un remate arrollador en el último furlong, se llevó la victoria este sábado en la edición 2026 del Louisiana Derby G2 en Fair Grounds, con la monta de Flavien Prat para el entrenador Chad Brown, para sumar sus primeros 100 puntos, que lo colocan segundo en el standing.

El camino hacia el Derby de Kentucky continúa esta semana con el UEA Derby G2, con 1 millón de dólares en premio. Oaklawn Park tendrá el Arkansas Derby G1 con un pote de 1,5 millones de dólares y Gulfstream Park cierra el meet con el Florida Derby G1, con una bolsa de un millón de dólares. Todas se corren el sábado 28 de marzo.

Los 20 principales candidatos más elegibles (al 14 de marzo de 2026)

Pos. Ejemplar Puntos Entrenador 1 Fulleffort 110 Brad Cox 2 Emerging Market 100 Chad Brown 3 Pavlovian 70 Doug O’Neill 4 Paladin 60 Chad Brown 5 Incredibolt 60 Riley Mott 6 Golden Tempo 60 Cherie DeVaux 7 The Puma 56 Gustavo Delgado 8 Silent Tactic 50 Mark Casse 9 Class President 50 Todd Pletcher 10 Stark Contrast 50 Michael McCarthy 11 Commandment 50 Brad Cox 12 Iron Honor 50 Chad Brown 13 Potente 50 Bob Baffert 14 Chip Honcho 49 Saffie Joseph Jr. 15 Universe 38 Kenneth McPeek 16 Grittiness 36 Todd Pletcher 17 Further Ado 35 Brad Cox 18 Lucky Kid (Japón) 30 19 Six Spedd (Euro/Medio) 20 20 Puerto Rico (Euro/Medio) 10

También y según el criterio; los elegibles serían: Litmus Test (34 puntos), Renegade (25), Chief Wallabee (25), Robusta (25) e Intrépido (23).

El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.