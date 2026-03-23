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Nuevo líder camino al Kentucky Derby 2026: Así va la tabla de puntos

Esta semana se corren tres carreras en la ruta para las Rosas

Por

Darwin Dumont
Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 12:00 pm
Nuevo líder camino al Kentucky Derby 2026: Así va la tabla de puntos
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El último fin de semana, se realizaron dos pruebas clasificatorias como preparación para el Kentucky Derby G1, que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de 5 millones de dólares a repartir.

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A medida que nos acercamos al primer sábado de mayo, la tabla de puntos para la edición 152 del Kentucky Derby G1 ha comenzado a consolidarse. Tras las recientes pruebas de clasificación como el Jeff Ruby Steaks G3 y el Louisiana Derby G1, estos son los ejemplares que lideran el camino hacia las Rosas.

Fulleffort y Emerging Market se convierten en los nuevos líderes

Fulleffort, con la monta del astro boricua Irad Ortiz Jr. y presentado por el entrenador Brad Cox, ratificó su favoritismo previo a la carrera y se quedó con el triunfo en la edición 2026 del Jeff Ruby Steaks G3 que da $777.000 en premios, para colocarse en la punta de la clasificación con 110 puntos.

Por su parte, Emerging Market, con un remate arrollador en el último furlong, se llevó la victoria este sábado en la edición 2026 del Louisiana Derby G2 en Fair Grounds, con la monta de Flavien Prat para el entrenador Chad Brown, para sumar sus primeros 100 puntos, que lo colocan segundo en el standing.

El camino hacia el Derby de Kentucky continúa esta semana con el UEA Derby G2, con 1 millón de dólares en premio. Oaklawn Park tendrá el Arkansas Derby G1 con un pote de 1,5 millones de dólares y Gulfstream Park cierra el meet con el Florida Derby G1, con una bolsa de un millón de dólares. Todas se corren el sábado 28 de marzo.

Los 20 principales candidatos más elegibles (al 14 de marzo de 2026)

 

Pos. 

Ejemplar

Puntos

Entrenador

1

Fulleffort

110

Brad Cox

2

Emerging Market

100

Chad Brown

3

Pavlovian

70

Doug O’Neill

4

Paladin

60

Chad Brown

5

Incredibolt

60

Riley Mott

6

Golden Tempo

60

Cherie DeVaux

7

The Puma

56

Gustavo Delgado

8

Silent Tactic

50

Mark Casse

9

Class President

50

Todd Pletcher

10

Stark Contrast

50

Michael McCarthy

11

Commandment

50

Brad Cox

12

Iron Honor

50

Chad Brown

13

Potente

50

Bob Baffert

14

Chip Honcho

49

Saffie Joseph Jr.

15

Universe

38

Kenneth McPeek

16

Grittiness

36

Todd Pletcher

17

Further Ado

35

Brad Cox

18

Lucky Kid (Japón)

30

  

19

Six Spedd (Euro/Medio)

20

  

20

Puerto Rico (Euro/Medio)

10

  

También y según el criterio; los elegibles serían: Litmus Test (34 puntos), Renegade (25), Chief Wallabee (25), Robusta (25) e Intrépido (23).

El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.

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