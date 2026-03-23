¡Qué historia! 4,000 victorias y un regreso:  El jinete que decidió escribir un capítulo más a sus 63 años de edad

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Tras una década de silencio en los estribos, el hipismo mundial presencia un retorno que desafía toda lógica deportiva. Una leyenda viva, poseedora de un historial dorado con más de 4,000 victorias, ha decidido sacudirse el polvo del retiro para volver a sentir el rigor de la fusta y el galope.

Este regreso no es solo un acto de nostalgia; es un desafío al tiempo y a la memoria de las pistas. Diez años después de su última carrera, el veterano jinete retoma las riendas para demostrar que el talento no caduca y que su hambre de triunfo sigue intacta.

Donde hubo fuego, gloria queda

Patrick Valenzuela no ha participado en una carrera en más de nueve años. Ahora, a sus 63 años, está a punto de retomar su carrera la próxima semana. Valenzuela, ganador de 17 títulos de jinete en el sur de California, dos clásicos estadounidenses (Kentucky y Preakness) y siete carreras de la Breeders' Cup, dijo que esperaba ser convocado para montar en la jornada del próximo lunes 30 de marzo en Turf Paradise en Phoenix.

Valenzuela ha recibido ayuda en Arizona e intenta hacer todo lo posible por volver a montar a caballo. Pat, considerado uno de los jinetes más talentosos de su generación, Valenzuela fue suspendido o sancionado por las autoridades hípicas al menos una docena de veces entre las décadas de 1990 y 2010 debido al abuso de sustancias.

El último galope no era el final

En una carrera que comenzó en 1978, estos episodios eclipsaron logros tan destacados como los triunfos de ensueño de Sunday Silence sobre su rival Easy Goer en el Derby de Kentucky y el Preakness de 1989. Valenzuela también cuenta con 12 títulos de jinete en hipódromos del sur de California.

Valenzuela tiene en su haber 4,372 victorias, 4,346 segundos, 3,710 terceros en 28,676 compromisos y una producción de $166,008,982 para sus conexiones. Suma 160 stakes, de los cuales 81 han sido en graded stakes.

Pat se ubica en el puesto 37 por sumas ganadas de todos los tiempos, en la posición 51 por victorias conseguidas. La última vez que corrió, el 8 de diciembre de 2016, en Fair Grounds, ese año totalizó 17 triunfos.