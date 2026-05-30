Javier Castellano se lleva la Penn Mile (G3) con Alpyland

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Este viernes 29 de mayo, el hipódromo de Penn National en Pensilvania, se viste de gala con una cartelera de carreras selectivas. El evento central es la Penn Mile (G3), con una bolsa de $400,000, acompañada por otros cotejos de nivel.

Javier Castellano hace ganar a Alpyland en la estelar de la tanda. El potro de tres años entrenado por el Salón de la Fama, Mark Casse, somete con facilidad al reducido grupo de oponentes que le salieron al paso, durante la distancia de 1,600 metros sobre el césped.

Venezuela en lo alto de Pensilvania

Alpyland, se posiciona en la tercera casilla durante la primera parte de la carrera. En la curva final, fue llamado a correr por el zuliano para conquistar el primer lugar, pero primero debía igualar al máximo candidato de las apuestas, Honey Dutch, montado por Tyler Gaffalione.

Al ingresar en el tiro derecho, Alpyland tuvo el camino libre. Honey Dutch hizo un extraño y se fue hacia las líneas internas, en situación que por poco tumba a su jinete. Detrás de ellos venía Immortalised (Fr) con John Velázquez, que no pudo ser enemigo y al final escolta al ganador. La Trifecta de esta Penn Mile (G3) fue con Alpyland, Immortalised (Fr) y Honey Dutch.

El vencedor, es un producto de Vekoma en Il Brigante, propiedad del D.J.Stable LLC. Con esta victoria, Castellano se convierte en el jockey más ganador de la historia de la Penn Mile (G3) con tres fotos. El año pasado también ganó con otro ejemplar de Mark Casse de nombre Dream On, igualmente propiedad del D.J.Stable LLC.

Los dividendos para Aplyland fueron de $6.20, $3.80 y $2.10. Por el lado de Immortalised (Fr), retorna $5.20 y $2.10. Para Honey Dutch, su pago es de $2.10.

En otro de los eventos de la tarde, Javier Castellano guía al triunfo a Eff Thirty Five, ejemplar bajo el cuidado de la entrenadora Brittany Russell, para ganar el Alphabet Soup Handicap ($75,000), sobre la ruta de 1 1/16 millas (1,700 metros), igualmente en grama.

El Alphabet Soup Handicap se disputó como la cuarta carrera del programa. Castellano ubicó a Eff Thirty Five en el penúltimo lugar y lo relajó allí durante la mayor parte del trayecto.

Al pasar el poste de los 800 metros, el fusta venezolano comenzó a mover a su conducido. Con un sólido avance por la parte externa de la pista, el ejemplar deja atrás a sus oponentes. En el ingreso de la recta final, la fuerza de su remate era tal que desplazó sin problemas al puntero para llevarse una cómoda victoria, para marcar un excelente tiempo de 1:39.53.

Eff Thirty Five, entrenado por Russell (quien hace campaña habitualmente en el circuito de Laurel Park), es un hijo de Yoshida (Jpn) en Newstouse, propiedad de The Elkstone Group LLC. Con este triunfo, el nieto de Heart's Cry resume su campaña en 19 salidas y 7 victorias. Cabe destacar que fue criado en Pensilvania por el Equivine Farm, LLC.