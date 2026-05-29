No lo dejes por fuera: Estas son las torres de Samy Camacho del sábado en Gulfstream Park

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El hipódromo de Gulfstream Park cumplirá la tarde del sábado con una jornada de 11 competencias. El evento forma parte de la segunda jornada de la semana nueve del Royal Palm Meet, donde el jockey venezolano Samy Camacho destaca como el actual líder del meeting en victorias, porcentaje y dinero producido.

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El jockey venezolano Samy Camacho asumirá un total de diez compromisos de montas en la jornada del sábado en el óvalo de Hallandale Beach. El líder de la temporada conducirá a varios ejemplares que parten como principales favoritos para ganar sus respectivas pruebas.

La primera de sus oportunidades se ubica en la carrera inicial del sábado, un Maiden Claiming de $28.500 en recorrido de 1.700 metros en arena para ejemplares de tres y más años. Camacho conducirá a Jackpot Creek, pupilo del entrenador venezolano Víctor Barboza Jr., el cual registra un Morning Line de 3-1.

En la cuarta del programa en Gulfstream Park se disputará otro Maiden Claiming de $37.000 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.400 metros en arena. En esta prueba, Camacho guiará a Commendatore, pensionado del preparador venezolano Antonio Sano, el cual cotiza 3-1 en el Morning Line.

En la quinta competencia sabatina, un Claiming de $26.500 para yeguas de tres y más años en 1.700 metros en arena, Samy Camacho formará yunta nuevamente con Antonio Sano. En esta ocasión estará sobre el purasangre Divine Blue, cotizado como favorito con una línea matutina de 7-2.