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El pasado domingo, el jockey venezolano Samy Camacho cerró la semana con tres victorias consecutivas por segundo día seguido en la octava semana del Royal Palm Meet. Con esto, logró sacar 11 triunfos de ventaja en el liderato de jinetes en Gulfstream Park, donde ha generado 1.4 millones de dólares en ganancias.

Estados Unidos: Samy Camacho: “Estoy aprovechando las nuevas oportunidades”

En nota de prensa para el departamento de comunicaciones de Gulftream Park, el látigo venezolano manifestó que aprovecha las opciones que se le presentan de la mano de su nuevo agente, Tito Fuentes. Este último solía conseguir las montas del boricua Edgard Zayas, quien se mudó a Nueva York a mitad de temporada.

Camacho, quien solía competir en las temporadas de Monmouth Park en los últimos años, relató: «Dos o tres meses antes de que terminara la temporada en Tampa, él me llamó. Me dijo que Edgard se iba a Nueva York y que necesitaba un jinete para Gulfstream. Le pedí un día para pensarlo porque llevaba siete años trabajando con Mike Moran en Tampa y no me gusta cambiar de agente. Ese no es mi estilo».

«Cuando vi la oportunidad de que Zayas se fuera a Nueva York y que Fuentes me quisiera como su jinete en Gulfstream mientras él trabajaba para Zayas en el norte, me dije: "¿Sabes qué? Tengo que aprovechar esta oportunidad"», complementó Camacho. El criollo tomó la decisión debido a que su anterior agente había decidido saltarse la temporada de Monmouth Park este año.

La oferta de Tito Fuentes para montar en Gulfstream Park era una opción que no podía dejar pasar y, hasta el momento, la ha aprovechado al máximo. Camacho lidera la estadística con 41 victorias conseguidas y un 23% de efectividad con sus montas.

«Disfruto cada día. Soy humano. A veces cometo errores, pero eso forma parte del negocio», dijo Camacho, quien ha estado presente en Gulfstream Park durante los meses de otoño en los últimos años. «Intento disfrutar cada día y aprender trabajando con Tito», añadió.