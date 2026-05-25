Samy Camacho logra un triplete y supera por noveno año seguido esta cifra de victorias en Estados Unidos

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Este domingo finalizó la octava semana del Royal Palm Meet en el hipódromo de Gulfstream Park. En una programación de nueve carreras, el jockey venezolano Samy Camacho destacó como la figura de la jornada al conseguir tres victorias en siete compromisos. Con estos triunfos, el jinete superó las 100 ganancias por novena temporada consecutiva en Estados Unidos.

Estados Unidos: Samy Camacho supera las 100 victorias por noveno año seguido

Camacho repitió una jornada de tres éxitos en el óvalo de Hallandale Beach y cerró un fin de semana con seis triunfos en dos días. Este desempeño ratifica su liderato absoluto en el Royal Palm Meet tras ocho semanas de acción.

La primera fotografía del domingo llegó en la quinta competencia, un Allowance Optional Claiming de $70.000. Allí venció con el ejemplar Goldentown, bajo el entrenamiento de Jeffrey Scott Jones. El tiempo fue de 1:16.18 para los 1.300 metros en arena y generó dividendos sorpresivos de $21.60 a ganador, $8.00 al place y $3.20 al show.

Posteriormente, en la sexta carrera, obtuvo su segundo triunfo tras la descalificación del ejemplar Urban Legend, relegado al segundo puesto. Camacho heredó la victoria con Thirty Pound Test, del preparador venezolano Ernesto Ochoa. El tiempo oficial marcó 1:03.55 para los 1.100 metros en pista sintética, con pagos de $10.20, $4.20 y $2.40.

Finalmente, en la séptima prueba, otro Allowance Optional Claiming de $70.000, el fusta ganó con Caller. De nuevo en dupla con Scott Jones, registró un tiempo de 1:40.94 en la milla y 70 metros sobre arena. Los dividendos fueron de $6.20 a ganador, $3.00 al place y $2.20 al show.

Con estos resultados, Samy Camacho alcanzó las 103 victorias en el año y mantuvo vigente su racha de nueve temporadas consecutivas con un centenar o más de lauros en territorio estadounidense. Además, amplió a 11 éxitos su ventaja en la estadística del Royal Palm Meet en Gulfstream Park. Para la novena semana, el jinete ya tiene firmados 24 compromisos de monta distribuidos en tres fechas.