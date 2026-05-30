El Rey del Césped: Javier Castellano dicta cátedra y se convierte en el líder histórico en este evento  

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Javier Castellano, jockey Salón de la Fama, sigue marcando pauta sobre las carreras en césped y de Graded Stakes. Este viernes 29 de mayo, el hipódromo de Penn National en Pensilvania, presentó varias pruebas stakes, entre ellas la Penn Mile (G3), con una bolsa de $400,000, donde, el zuliano se llevó los honores.

Javier Castellano sigue mandando

En un despliegue de categoría en la carrera estelar de la tanda, Javier Castellano logra que Alpyland gane. El potro de tres años, entrenado por Mark Casse, miembro del Salón de la Fama, somete sin dificultad a los escasos competidores que se le cruzan durante una distancia de 1.600 metros en el césped.

El vencedor, es un producto de Vekoma en Il Brigante, propiedad del D.J.Stable LLC. Con esta victoria, Castellano se convierte en el jockey más ganador de la historia de la Penn Mile (G3) con tres fotos.

El año pasado también ganó con otro ejemplar de Mark Casse de nombre Dream On, igualmente propiedad del D.J.Stable LLC. Antes lo hizo con Bobby's Kitten para Chad Brown en el 2014.

Además, la dupla de Casse y Castellano, se consolidan como la máxima ganadora histórica del Penn Mile. Para Casse, fue su cuarto lauro. Moon Colony (2019) y Catch a Glimpse (2016), completan el cuarteto.