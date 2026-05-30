Hipismo

Conoce el estado de salud del jinete Marcos Meneses tras el accidente en el Royal Palm Meet

Esto ocurrió durante el desarrollo de la jornada de este viernes

Por

Darwin Dumont
Sabado, 30 de mayo de 2026 a las 08:28 am
Conoce el estado de salud del jinete Marcos Meneses tras el accidente en el Royal Palm Meet
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park llevó a cabo el viernes 29 de mayo una programación de nueve competencias que pertenecían al primer día de la novena semana del Royal Palm Meet, en Florida. Marcos Meneses, un jockey de Venezuela, tuvo un accidente a la altura de la primera carrera del día.

NOTAS RELACIONADAS

En los días venideros, Marcos Meneses será sometido a una cirugía

Marcos Meneses, tuvo que guiar al ejemplar Holy Spicy (número 7) en la primera carrera del día, que fue un reclamo para perdedoras, de la cuadra del también venezolano Pedro García Jr.

La hija de Btrethren, perdedora en nueve carreras, se quedó detrás del grupo desde el principio. Comenzó su avance al promediar la curva final. No obstante, justo al borde de la entrada a la última recta, Holy Spicy se desvió hacia el lado externo de la pista y eso hizo que Marcos Meneses perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

Meneses fue rápidamente asistido por los médicos, mientras que la yegua permanece de pie. El jockey criollo no continuó con sus responsabilidades. Después de ser evaluado en un centro hospitalario más próximo, se determinó que tenía una fractura en la mano izquierda.

Marcos Meneses se comunicó con el equipo de Meridiano y Gaceta Hípica, donde indicó que posiblemente este domingo sea operado de su fractura o en días siguientes. Por lo que estará fuera de acción por algunas semanas.

De igual manera, el jinete venezolano ganador de más de 500 carreras en Estados Unidos indicó “sentirse un poco mejor”.

Desde nuestra redacción le deseamos éxitos en su intervención y pronta recuperación.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?