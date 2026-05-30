Estos son los retirados de la Reunión N°14 en el hipódromo de Valencia para el sábado 30-5-2026

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La cartelera hípica nacional retoma su curso este sábado 30 de mayo con la celebración de la decima cuarta reunión del año. El programa consta de ocho competencias, entre las cuales destaca la Copa “Tuki Monton”, una prueba de fuego para la distancia de 1.200 metros y que se va a disputar en la quinta válida del 5y6.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados Valencia

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 14 de la temporada 2026.

Money Cleaner (número 3), pues estaba inscrita para la cuarta del programa, segunda válida lo que es una prueba para yeguas de tres y más años, debutantes perdedoras y ganadoras de una carrera. Las ganadoras de una carrera sin figurar las últimas cuatro actuaciones del primero al tercer lugar en su lote, en distancia de 1.100 metros.

Sweet Genesis (número 9), inscrita inicialmente en la quinta carrera de la programación, compromiso que además representa la tercera válida para el 5y6 Nacional. Esta prueba, con un recorrido de 1.200 metros, está reservada para yeguas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo).

Prince Red (número 1) que llevaba la monta de J. Tuárez para el entrenador J. Dilascio y Monterreal (número 11), que contaba con la monta del jinete Hemirxon Medina y se estrenaba en la cuadra del entrenador Franklin Parada ambos ejemplares maduros estaban inscrito para la carrera de los acumulados de la jornada sabatina en el óvalo del Cabriales.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

4ta) #3-Money Cleaner fue retirada por Enganche Rotuliano del Miembro Posterior Derecho

5ta) #9-Sweet Genesis fue retirada por Cólico.

8va) #1-Prince Red fue retirado por Herida del miembro anterior derecho.

#11-Monterreal fue retirado por Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.