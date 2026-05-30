Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 30 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la segunda cartelera de la novena semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con once carreras, que no incluye stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.700m, tapeta (12:50 p.m. VEN)

Rudi (4) se lleva la palma a pesar de sus decepcionantes actuaciones recientes en césped y podría mejorar al volver a la pista de tierra .

se lleva la palma a pesar de sus decepcionantes actuaciones recientes en césped y podría mejorar al volver a la pista de tierra Jackpot Cree (2) terminó tercero en esta misma distancia y pista la última vez

terminó tercero en esta misma distancia y pista la última vez One More Duke (1) también merece ser tenido en cuenta.

Segunda carrera: 1.600m, arena (1:22 p.m. VEN)

Cuddle The Kitten (3) tiene una gran victoria y se lleva la confianza a pesar de su decepcionante desempeño en césped la última vez .

tiene una gran victoria y se lleva la confianza a pesar de su decepcionante desempeño en césped la última vez Sweet Agenda (8) es ganadora en distancia cortas. A pesar del tiempo sin correr el lote la califica.

es ganadora en distancia cortas. A pesar del tiempo sin correr el lote la califica. Boombox Betty (7) también merece ser consideradas.

Tercera carrera: 1.100m, tapeta (1:54 p.m. VEN)

Horsing Around (4) ha quedado entre los primeros puestos en dos ocasiones y podría recuperarse de su decepcionante actuación en Keeneland la última vez .

ha quedado entre los primeros puestos en dos ocasiones y podría recuperarse de su decepcionante actuación en Keeneland la última vez Sorella Bella (5) terminó en un meritorio segundo lugar sobre césped aquí

terminó en un meritorio segundo lugar sobre césped aquí Chestnut (2) fue superado por muy poco en su última carrera.

Cuarta carrera: 1.400m, arena (2:26 p.m. VEN)

EZ ORB NOT (3) se lleva el favor a pesar de sus decepcionantes actuaciones en sus últimas carreras, ya que la confianza del mercado sugiere que se espera una mejora. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Quinta carrera, 1.700m, tapeta (2:58 p.m. VEN)

Ton A Laughs (6) logró su primera victoria de forma impresionante en su última carrera y podría conseguir otra .

logró su primera victoria de forma impresionante en su última carrera y podría conseguir otra Game Energy (8) es ganadora en distancia similar. La carrera es abierta a una sorpresa.

es ganadora en distancia similar. La carrera es abierta a una sorpresa. Divine Blue (5) también merece ser considerada

Sexta carrera: 1.600, tapeta (3:30 p.m. VEN)

Three Zero (3) quedó subcampeón en una carrera antes estas misma del grupo.

quedó subcampeón en una carrera antes estas misma del grupo. Maitre D(5) ha ganado sus dos últimas carreras y se perfila como el rival a batir tras impresionantes victorias a este nivel .

ha ganado sus dos últimas carreras y se perfila como el rival a batir tras impresionantes victorias a este nivel Rachel's Coach (2) regresa lista para dar la sorpresa.

Séptima carrera: 1.600m, arena (4:04 p.m. VEN)

Simo (4) se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en esta misma pista y distancia la última vez. Nos agrada como el segundo DATO CLAVE de la jornada.

Octava carrera; 1.000m, tapeta (4:34 p.m. VEN)

Sticky McShnickens (1) terminó segundo en esta misma pista la última vez, y ese resultado sugiere que puede mejorar su actuación .

terminó segundo en esta misma pista la última vez, y ese resultado sugiere que puede mejorar su actuación Raydar Control (7) ganó de forma contundente en Gulfstream la última vez

ganó de forma contundente en Gulfstream la última vez Fear (8) también llega muy bien tras una victoria reciente.

Novena carrera, 1.200m, arena (5:05 p.m. VEN)

Frida (11) es ganadoras en distancia similar. Tiene mucho chance en esta pista luego de un largo paro.

es ganadoras en distancia similar. Tiene mucho chance en esta pista luego de un largo paro. Miss Magical (3) se perfila como la favorita tras quedar segunda en esta misma distancia la última vez y haber ganado previamente en esta misma carrera .

se perfila como la favorita tras quedar segunda en esta misma distancia la última vez y haber ganado previamente en esta misma carrera Sweet Dream Lady (8) también merece ser tenida en cuenta.

Décima carrera, 1.000m, tapeta (5:39 p.m. VEN)

Esperon (2) ganó la última vez que bajó de categoría.

ganó la última vez que bajó de categoría. And Uwish (6) ha quedado entre los primeros puestos en sus dos últimas carreras en Tampa Bay Downs y parece estar bien posicionado para subir de categoría.

ha quedado entre los primeros puestos en sus dos últimas carreras en Tampa Bay Downs y parece estar bien posicionado para subir de categoría. Extendo (1) terminó en un reñido segundo lugar la última vez.

Undécima carrera, 1.664m, tapeta (6:08 p.m. VEN)