Atención: Se presenta nuevo retirado para el 5 y 6 de este domingo en La Rinconada

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La pasión por el turf caraqueño sigue este domingo 31 de mayo en el Hipódromo La Rinconada por lo que abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 23 de la temporada, una jornada que promete emociones fuertes para la afición hípica del país. El programa oficial consta de 13 competencias, entre ellas, la prueba central de la tarde será una Condicional Especial para hijos de sementales venezolanos que se disputará en recorrido de 1.500 metros dentro del 5y6 nacional.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 23 de la temporada 2026.

Durante la madrugada de este sábado se pudo conocer el último retirado hasta los momentos para La Rinconada, es Mon Diplome, presentada por Freddy Petit, y que iba ser conducida por Omar Rivas. La hija de Champlain, venia de ganar en su última carrera.

Mon Diplome (número 8) estaba inscrita para participar en la novena carrera, o segunda válida para el 5y6 nacional, reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco años y más, ganadoras de una carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros.

Meridiano: Motivo del retiro

Según el informe del INH, esta yegua de cinco años ganadora de una carrera, fue retirada por Cólico.