El segundo día del Belmont Stakes Racing Festival en Saratoga comprende cuatro stakes, incluidos en once carreras

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La jornada del jueves 4 de junio, es el segundo día del Festival de Carreras Belmont Stakes en el Hipódromo de Saratoga. Una semana llena de carreras selectivas en la que incluye la edición número 158 del Blemont Stakes (G1), en donde, al menos 10 centauros han sido confirmados para estar presente en el tercer peldaño de la triple corona estadounidense.

Belmont Stakes: Este miércoles comienza el Festival en Saratoga

El Festival de Carreras del Belmont Stakes 2026 es desde el miércoles 3 de junio hasta el domingo 7 de junio de 2026. Esta edición es histórica por ser la tercera y última vez consecutiva que el óvalo de Saratoga reciba el "Test de los Campeones" debido a las remodelaciones de Belmont Park.

El festival contará con un total de 25 carreras selectivas (stakes) repartiendo más de 11 millones de dólares en premios. Debido a la configuración de la pista de Saratoga, la carrera principal del sábado se disputará en una distancia modificada de 1 1/4 millas (2,000 metros).

El segundo día de carreras están previstas once carreras, con cuatro pruebas stakes, tres de ellas de Grados. A continuación, se detalla la programación de las carreras más importantes de la jornada de apertura del festival:

Jueves 4 de junio

Día con 4 selectivas de alto nivel en superficie de césped y distancias largas.

Segunda carrera: Jersey Girl Stakes $175,000

$175,000 Tercera carrera: Pennine Ridge Stakes (G3) $300,000

$300,000 Octava carrera: Intercontinental Stakes (G2) $250,000

$250,000 Décima carrera: Belmont Gold Cup Stakes (G2) $250,000 (Clasificatoria directa a la mítica Melbourne Cup de Australia)

La jornada del miércoles inicia a las 12:35 p.m. hora venezolana.