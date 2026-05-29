Olvidada: Yegua que ganó y la bajaron ajusta contenida para este domingo en La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada albergará este domingo 31 de mayo de 2026 la reunión número 23 de la temporada. Dicha jornada representará la quinta fecha del segundo meeting del año y servirá como antesala para el inicio de la Triple Corona, programada para la próxima semana. Como parte de los preparativos, la mañana del jueves se llevaron a cabo los ajustes finales de los ejemplares inscritos en la cartelera.

La yegua que ganó y la bajaron: Ajuste La Rinconada

Dentro de los ejemplares que trabajaron en la arena del óvalo de Coche, se encuentra la tordilla de seis años, Fantastic Shot, presentada por el entrenador Rohendy Gámez y que en esta ocasión será montada por el jockey profesional Félix Velásquez.

La hija del semental fallecido Constructor White por Star May en Synergetic viene de ganar en su más reciente pero la misma generó un foul en carrera que luego de observadas las diferentes tomas los jueces decidieron distanciarla el pasado 26 de abril del presente año.

Fantastic Shot, participará en la séptima carrera del ciclo no válido de la tarde de carreras, la cual se reservó para yeguas nacionales e importadas de seis años, ganadoras de 1 y 2 carreras en una distancia de 1.200 metros y este fue su ajuste:

Las principales favoritas de la carrera: R23