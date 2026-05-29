Cifras ganadoras: El número de gualdrapa clave para asegurar tus combinaciones del domingo en La Rinconada

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El equipo de analistas de Meridiano Web mantiene una premisa clara: existen factores técnicos que suelen pasar inadvertidos hasta que el resultado es oficial. Nuestra labor periodística consiste en anticipar esas dinámicas y ofrecer la información más precisa del ámbito hípico, tanto nacional como internacional, para que el aficionado cuente con herramientas de peso en sus proyecciones.

Un escenario inédito: La Rinconada R23 Carrera

El óvalo de Coche abrirá sus puertas este domingo 31 de mayo para dar vida a la reunión número 23 del año. La jornada posee un valor estratégico, ya que cierra el primer mes de acción del segundo meeting, donde Jhonathan Aray y Gabriel Márquez marchan a la vanguardia de sus respectivos campeonatos. En medio de esta intensa lucha por la estadística, brota un dato curioso y casi sin precedentes que atrapa las miradas de los analistas de cifras hípicas.

De las trece competencias programadas para esta tarde dominical, existe un número que goza de un favoritismo inusual por la calidad de los ejemplares que lo portarán. Se trata de la gualdrapa uno, una cifra que aparece con opciones claras de triunfo en casi todos los turnos de la jornada.

Pendientes de la gualdrapa uno: Carrera por carrera

El desglose técnico de los ejemplares que lucirán el número uno revela una acumulación de poderío pocas veces vista en un solo programa oficial:

1- La Super Kat (1): Yegua que viene de ganar prácticamente al grupo que le sale al paso, pasa a las manos de José Alejandro Rivero debe repetir victoria en el inicio de la jornada.

2- El Silencio (USA) (1): Aunque no esta entre los más cotizados, este ejemplar regresa tras 217 días de inactividad luego de solventar ciertos detalles en la cuadra.

3- Grand Gala (USA) (1): Yegua que goza de velocidad y a pesar de subir distancia, su jinete debe controlar los parciales para venirse en franca ganancia hasta la meta.

4- Super Explosica (1): Dato super atrasado, yegua que viene anunciando triunfo desde hace un tiempo, para esta ocasion parte adentro y cuenta con 1.200 metros para hacer efectiva su atropellada.

5- Predador (1): El lote muy parejo y se ganan unos a los otros. Regresa a las manos de Jaime Lugo y será fuerte candidato en la carrera.

6- Make Sense Of It (USA) (1): Carrera que parece estar a disposición de la yeguas importadas, aunque ella figura como una tercera favorita conoce el lote y debe mejorar.

7- Queen Visión (1): A pesar de que estrena cuadra, para muchos es una fija en la carrera previa al inicio del juego del 5y6 nacional.

El protagonismo en el juego de las mayorías: 5y6 nacional

En el bloque del 5y6 nacional, la gualdrapa uno alcanza su máximo esplendor con ejemplares que definen la pauta de las apuestas:

Quantum Leap (1) / 1ra Válida): Regreso a lo grande y en su cuadra gusta mucho para adjudicarse la victoria en la de abrir el 5y6 nacional. Honey Time (1) / 2da Válida): A pesar de bajar 200 metros, esta nieta de Taconeo de presentarse fuerte pelea en la delantera, será la que más corra en los metros finales. Hollywood (1) / 3ra Válida): No hay mucho lo que hay que decir, es la autentica línea de la jornada. Red Time (1) / 4ta Válida): Viene de ganar de manera cómoda y en esta ocasión su Speed Rating lo avala para repetir victoria ante este lote. Gran Pepe (1) / 5ta Válida): Este ejemplar, ganador de ocho competencias, participará en la carrera más importante de la tarde. A pesar de que se estrena bajo la tutela de una nueva caballeriza, sus recientes ajustes en la pista lo consolidan con el mejor ejercicio entre todos los inscritos del lote Reina Nilsa (1) / 6ta Válida): En teoría, viene a ser la única portadora del número uno sin oportunidad aparente; sin embargo, es una hija del semental Pedro Caimán, recordado por su gran velocidad y victorias contundentes en la arena de Coche. Mucho cuidado.

Este fenómeno estadístico coloca al número uno en una posición de privilegio. La reunión 23 de este domingo en La Rinconada no solo pone fin al primer mes del segundo meeting, sino que pondrá a prueba la vigencia de esta curiosa tendencia numérica en el óvalo de Coche.