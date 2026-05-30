Belmont Stakes: Mira como Golden Tempo realiza el crono final para la edición 158 de la última Triada hípica

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Golden Tempo hizo historia al ganar el Derby de Kentucky bajo las órdenes de la entrenadora Cherie DeVaux (la primera mujer en lograrlo) y guiado por el jinete José Ortiz, donde, protagonizó una espectacular remontada desde el último lugar en el tramo final, superando al favorito Renegade por un cuello.

Golden Tempo, rumbo al Belmont Stakes

Tras la victoria histórica en Churchill Downs, el equipo de Golden Tempo tomó la decisión de saltarse el Preakness Stakes para enfocarse en la estrategia rumbo al Belmont Stakes (G1). El prestigioso evento está programado para correrse el 6 de junio en Saratoga.

El comunicado de prensa de Keeneland, indica que el ejemplar Golden Tempo, con el jinete José Ortiz a bordo y la entrenadora Cherie DeVaux, el potro recorrió 4 furlongs en una pista rápida en :48.20, junto a So Sandy (cuatro años) ganador de carreras de stakes.

Golden Tempo registró parciales de :23.80, :36 y :48.20, y recorrió cinco octavos de milla (1,000m) en 1:01 y tres cuartos de milla (1,200) en 1:14.80.

Se espera que el Golden Tempo parta hacia Nueva York el domingo por la tarde.

Golden Tempo realizó tres entrenamientos en Keeneland:

4 furlongs en :48.60 en una pista rápida el viernes 15 de mayo.

5 furlongs en 1:00.20 en una buena pista el sábado 23 de mayo; y el registrado este sábado 30 de mayo.

El sorteo de las posiciones de salida para el Belmont se realizará el lunes 1 de junio a las 5:00 p.m. hora venezolana.