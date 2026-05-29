La Rinconada: Datos de Última Hora para el 31-05-2026

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Este domingo, La Rinconada abrirá sus puertas para cumplir con la reunión 23 del año, correspondiente a la quinta jornada del segundo meeting de 2026. La atracción central de la cartelera será la Condicional Especial para hijos de sementales nacionales en trayecto de 1.500 metros. La competencia reunirá a ocho ejemplares y aportará emoción al bloque de las carreras válidas del 5y6.

La Rinconada: Los mejores datos de última hora para la reunión 23 del BloquedeArmas

La cartelera dominical constará de 13 desafíos, con el inicio del 5y6 nacional pautado para la octava competencia de la tarde. La prueba central de la jornada, una Condicional Especial, se llevará a cabo en la quinta válida con hora de partida fijada a las 5:35 p. m. Esta cita estelar reunirá a ejemplares nacionales de cuatro y más años, quienes se enfrentarán en un recorrido de 1.500 metros por una premiación especial adicional a repartir de $42.250.

Para este compromiso, el aficionado hípico contará con el respaldo técnico del equipo de expertos del Bloque de Armas, plataforma que garantiza el acceso a entrevistas exclusivas y reportes de última hora para asegurar el éxito en las apuestas.

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Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

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Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

Linda Ilusión (2) - La Super Kat (1) - Yaqui Desings (6). Papa Stefano (3) - Charlie (4) - Neigh Sayer (USA) (9). Grand Gala (USA) (1) - Fátima Blush (USA) (3) - Top Woman Two (7). My Beliver Mate (6) - Canela (5) - Paula Del Carmen (8). Online (2) - El De Barrios (5) - Predador (1). Truly You (USA) (3) - Pittaluga (USA) (2) - Gran Feronia (4). Linda Estefanía (3) - Fantastic Shot (8) - Queen Visión (1). Gran Victorioso (8) - Rozagante (USA) (3) - Hermano Miguel (9). Honey Time (1) - Preciosa (5) - Acanelada (4). Hollywood (1) - Look At Daddy (8) - Furetto (9). Poloroid (8) - Stephen (5) - Gran Hacedión (9). Gran Alabama (7) - Huracán Jesús (4) - El Relámpago (8). Employeeofthemonth (USA) (2) - No Time To Wait (USA) (7) - Easyasyouplease (USA) (13).

Línea: Hollywood (1).

Dato: Gran Victorioso (8).

Buen Dividendo: Gran Alabama (7).