Jinete venezolano nominado al Premio Eclipse gana su primera carrera en Gulfstream Park

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Este viernes el hipódromo de Gulfstream Park dio inicio a la novena semana del Royal Palm Meet, evento que se desarrollará hasta el mes finales del mes de agosto. La jornada ofreció una programación de nueve competencias donde los jinetes venezolanos asumieron el protagonismo en diferentes carreras de la tarde hípica.

Estados Unidos: Jockey venezolano nominado a los Premios Eclipse gana su primera carrera en Gulfstream Park

En la cuarta carrera de la tarde de este viernes en Gulfstream Park se corrió un Maiden Claiming de $44.000 para yeguas de tres y más años en distancia de 1.700 metros sobre pista sintética. La victoria se la llevó Justice Prevails, pensionada del entrenador Kent Sweezey con la monta del jockey profesional venezolano José Gregorio Torrealba para los colores del Five Fillies Stables LLC.

La hembra salió en la cuarta posición y persiguió parciales de 23.91 segundos en los primeros 400 metros, 48.82 segundos en la media milla y 1:13.58 para los 1.200 metros. Posteriormente tomó la delantera y registró una marca de 1:39.04 en la milla, con un tiempo final de 1:45.74 y un remate de 6.70 segundos en los 100 metros definitivos. La potra de tres años nació el 5 de mayo de 2023, es una hija del campeón purasangre y semental Tiz The Law en Akris Queen, por Arch, y generó pagos de $8.00 a ganador, $3.80 a place y $3.00 a show.

Para el jockey venezolano José Gregorio Torrealba este triunfo representó su primera victoria como jinete en el hipódromo de Gulfstream Park. Adicionalmente, significó su conquista número 20 del año en 138 montas, rendimiento con el cual alcanza las 288 fotos en su joven trayectoria, la cual incluye una nominación previa como jinete aprendiz en los Premios Eclipse.