José Gregorio Torrealba logra hat Trick en carreras consecutivas

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La tarde de este domingo se cumplió una jornada de nueve carreras en el hipódromo de Laurel Park, donde el jockey profesional venezolano José Gregorio Torrealba fue el más destacado de la jornada al conseguir tres victorias y en carreras consecutivas.

Estados Unidos. José Gregorio Torrealba con triplete este domingo en Laurel Park

La racha de triundos de Torrealba comenzó en la cuarta prueba en un Starter Optional Claiming de $40.590 donde conduciría a la victoria al purasangre Holy Synchronicity, presentado por el entrenador Rodolfo Sanchez Salomón, el cual recorrió la distancia de 1.600 metros (arena) en 1:39.31 y generó un dividendo de $13.20 a ganador.

Luego en la quinta carrera del programa, se disputaría un Starter Allowance de $36.500 en la cual Torrealba ganaría con On a Proud Note en un recorrido de 1.200 metros en la arena y el tiempo oficial sería de 1:12.27 y pagaría un dividendo de $3.20 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show de la carrera.

Por último, y de manera seguida, en la sexta competencia de la jornada dominical en Laurel Park se correría otro Starter Optional, en este caso de $36.200, en la cual, José Gregorio Torrealba montaría y ganaría con Freeze the Fire en una distancia de 1.200 metros en arena y el tiempo oficial sería de 1:11.51 y el dividendo se ubicó en $3.20 a ganador, $2.20 el place y $2.10 el show.

Con este trio de triunfos, Torrealba llega a 17 en la presente temporada y282 en su naciente carrera como jockey en el turf norteamericano.