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Los raperos Lil Wayne y Lil Yachty, junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro y el magnate de los purasangres Glenn Sorgenstein, forman parte del sindicato de carreras Run Fast Racing. El grupo ya alcanzó el sueño de la mayoría de los propietarios: inscribir a un ejemplar en una competencia de la Triple Corona.

Estados Unidos: Belmont Stakes: Los cantantes Lil Wayne y Rauw Alejandro buscan la gloria en Saratoga como propietarios

La ratificación de la presencia del potro Vitruvian Man en el Belmont Stakes se concretó este jueves. La prestigiosa carrera se disputará el próximo fin de semana en el hipódromo de Saratoga, en Nueva York. El ejemplar, bajo el entrenamiento de Doug O’Neill, registra una victoria en un total de seis presentaciones.

"Siempre ha mostrado mucho talento, solo que le costó un poco arrancar", declaró O’Neill a Daily Racing Form. El preparador también aseguró que el caballo entrena en óptimas condiciones para la cita.

Antonio Fresu tomará las riendas del ejemplar nuevamente en la carrera de $2 millones de dólares programada para el próximo 6 de junio. El jinete condujo previamente a Vitruvian Man —bautizado en honor al famoso dibujo de Leonardo da Vinci— hacia el tercer lugar en el Santa Anita Derby.

El grupo cuenta con una aplicación móvil homónima, Run Fast Racing. Mediante una suscripción de $100 dólares al mes, la plataforma ofrece a los usuarios un pago si Vitruvian Man, u otros 17 caballos del sindicato, ganan una carrera.

Además, los suscriptores obtienen beneficios como acceso al palco de propietarios, derechos para nombrar a los caballos y participación en la selección del jockey. El año pasado, los ejemplares Sixhoofsevenhoof (inspirado en el tema "Six Foot Seven Foot" de Lil Wayne) y Punto Forty (nombre de una canción de Rauw Alejandro) lograron victorias en Los Alamitos. Ambos purasangres contaron con la preparación de O’Neill y la guía de Fresu.