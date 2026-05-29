Dos años después y por la puerta grande: La promesa millonaria de Into Mischief gana con comodidad en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El purasangre Vanderbilt, un valioso hijo del semental estrella Into Mischief que costó $1.1 millones de dólares, firmó un éxito retorno a la acción. El ejemplar resolvió a su favor la octava competencia de este viernes en el óvalo de Gulfstream Park, tras superar un prolongado periodo de inactividad en las pistas.

Estados Unidos: La promesa millonaria de Into Mischief gana con comodidad en Gulfstream Park

La reaparición del conducido por el jinete Edgard Zayas se formalizó en un Maiden Special Weight con una bolsa de $68.000 dólares en recorrido de 1.200 metros sobre la superficie de arena. El pupilo del destacado entrenador Brad Cox se mantuvo expectante cerca de la velocidad antes de desplegar un fuerte avance en la recta decisiva, tramo donde aseguró la victoria de manera cómoda sobre State Conceal.

Durante el desarrollo de la prueba, los parciales cronometrados registraron un fuerte tren de carrera en la punta. El reloj del óvalo marcó 22.38 segundos para los primeros 400 metros, 45.10 segundos para la media milla y 57.39 segundos para el recorrido de los 1.000 metros. Vanderbilt remató con solvencia en un parcial final de 13.03 segundos para detener el cronómetro oficial en un tiempo definitivo de 1:10.42.

Con este resultado, el millonario defensor de las sedas de Grandview Equine, LNJ Foxwoods, Whisper Hill Farm y Gainesway Stable respondió plenamente al favoritismo de la cátedra hípica. En las taquillas de apuestas, el dividendo definitivo reportó un pago de $2.80 a ganador, $2.20 a place y $2.10 a show.

El corredor no competía oficialmente desde el 11 de enero de 2025, fecha en la que debutó con un prometedor segundo lugar en este mismo escenario detrás de River Thames, ejemplar que posteriormente figuró en la ruta hacia la Triple Corona. Tras superar los inconvenientes físicos que motivaron su descanso forzado, la millonaria promesa de Into Mischief demostró las condiciones profesionales necesarias para buscar eventos de mayor jerarquía durante el resto de la temporada.