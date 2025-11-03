Internacional de Francia está envuelto en escandalo de agresión sexual

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo maremoto amenaza la vida de un jugador francés, quien está a las puertas de ser juzgado en los próximos meses, tras ser acusado por un delito de violación.

Se trata de Wissam Ben Yedder, sobre quien ya existe un auto de procesamiento junto a su hermano Sabri, con el que comparte las dos acusaciones de intento de violación y agresión sexual.

La situación podría enfrentarlos a una condena cercana a los 15 años, por unos hechos que datan a julio de 2023, durante una celebración nocturna en Mónaco, por el que fueron denunciados por dos jóvenes.

Para ese momento, el propio Ben Yedder recibió la denuncia y tras un procedimiento judicial recibió la libertad provisional después de pagar una fianza de 9.000 euros.

¿Qué dice el jugador de la selección de Francia?

El internacional francés siempre ha negado haber cometido esos hechos. En 2024 fue su primera negativa, en unos días en los que aún jugaba en el Mónaco, en el que permaneció hasta que expiró su contrato en junio de ese año.

Luego, en septiembre su carrera cambió de aires y se fue a representar al Sakaryaspor, de la segunda división turca, previo a un corto pasaje paso por el fútbol iraní.

El delantero no es el primer careo que tiene con la justicia, porque tiene antecedentes de haber sido imputado recientemente por violencia de género.

El Tribunal Correcional de Niza le impuso una multa de 90.000 euros por violencia psicológica hacia su expareja, con la que a su vez tenía abierto un proceso de divorcio, en septiembre.

No obstante, Ben Yedder otro de los pendientes que tiene es que hace un tiempo aceptó tener problemas con el alcohol, sobre todo por intentar superar la situación con la justicia.