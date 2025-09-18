Juan Soto iguala hazaña que solamente tenía Barry Bonds (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto está marcando una temporada estupenda con los Mets de Nueva York y sin duda sus números son históricos este 2025 en las Grandes Ligas. El dominicano en su más reciente juego llegó a 41 cuadrangulares y marcó su segunda campaña con más de 40 jonrones.

"La Fiera", como es apodado, recibió por parte del equipo de Queens el contrato más grande de la historia y sin lugar a duda se espera esto de él, que produzca y ponga números, ya que es considerado uno de los mejores jugadores de la actualidad en este deporte.

Juan Soto se puso a la altura de Barry Bonds

Con su cuadrangular el pasado miércoles ante los Padres de San Diego, Soto sigue dejando huella en las Grandes Ligas con una temporada que lo coloca en un grupo de élite. El dominicano alcanzó cifras de 41 cuadrangulares, 32 bases robadas y 118 boletos, convirtiéndose en apenas el segundo jugador en la historia en firmar una campaña con esos números. El único precedente era Barry Bonds en 1996, lo que dimensiona aún más el logro del jardinero de 26 años.

Con este rendimiento, el quisqueyano no solo demuestra su poder ofensivo, sino también una combinación poco común de disciplina en el plato y agresividad en las bases. Su 2025 consolida el perfil de un pelotero total, capaz de producir en múltiples facetas del juego y de inscribir su nombre junto a leyendas de la talla de Bonds.

Tras esta nueva marca, Juan Soto tiene este 2025 un total de 141 hits, entre ellos 18 dobles, un triple y esos 41 jonrones. Además, cuenta con 99 carreras remolcadas, 115 anotadas y average de .261.