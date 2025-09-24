Venezuela mantiene su invicto tras liquidar a México y avanza en su torneo

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela con un rally de ocho carreras en la parte baja del sexto episodio coronó su cuarta victoria al vencer a México por 8-4 en la ronda de apertura del V Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino que se realiza en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, estado La Guaira.

El certamen, que otorga boletos al premundial que se realizará en marzo del próximo año en Estados Unidos, es transmitido en señal abierta por Meridiano Televisión. Las criollas reaccionaron al pitcheo de las aztecas que en las cinco primeras entradas mantenían a raya a las toleteras del patio.

Así fue la remontada de Venezuela

El sexto capítulo lo inició Mariangeles Durán y Victoria Heredia con sencillos, Yoelys Colina realizó un toque perfecto y quedaron las bases repletas.

Gabriela García trae las dos primeras anotaciones de la entrada con un cohete.

Cilia Arciniegas se ponchó, pero el ataque de las criollas seguía latente y así Kimberly Caicedo reventó otro imparable y trae dos anotaciones más.

La ofensiva de las venezolanas volvía con más fuerza y lo demostró la que es llamada la "Ohtani venezolana", Marly Yéndez, quien vino de emergente para conectar un doblete impulsor de dos rayitas. Migreidey Angulo se embasa por error de la inicialista de México al no retener la bola en su base.

Si así llueva que no escampe, dice un refrán beisbolero y fue lo que aprovechó Stephanie Suárez para con un inatrapable con las bases repletas completar la tarea de las ocho carreras de Venezuela que hoy miércoles tendrá jornada de descanso y se alista para las semifinales del certamen a realizarse este viernes y la gran final está pautada para el sábado.

"Estoy muy feliz de haber ayudado de nuevo a la selección de Venezuela a lograr esta victoria que nos acerca al título panamericano”, aseguró Marly Yéndez, sin duda, la que es considerada como la jugadora más valiosa del equipo nacional. Hoy jugarán Cuba - México y Argentina - Nicaragua.

Nota de Nelson contreras | IG: Nelsoncon2020