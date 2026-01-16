Ella es la actriz venezolana que flechó el corazón de Fernando Del Rincón

Suscríbete a nuestros canales

A Fernando Del Rincón se le conoce como un periodista serio, profesional y con un temple fuerte para narrar las noticias. Sin embargo, en su vida personal es muy feliz con una actriz venezolana de 49 años, llevando un hogar estable en Estados Unidos.

¿Quién es la belleza?

Se trata de la actriz Jullye Giliberti, a quien Fernando ha presumido en múltiples veces en las redes sociales en momentos de mucho amor, viajes, vacaciones, cenando y hasta en la intimidad de su hogar.

La criolla nació el 23 de abril de 1976 en Valencia, estado Carabobo. Entre sus papeles más importantes en novelas están “Prisionera”, “Dame Chocolate” y “Al otro lado del mundo”, todas con el canal Telemundo.

La pareja se conoció en el año 2007, se comprometieron en el 2014 en la ciudad de Nueva York, y luego se casaron por el civil.

"Todavía no tenemos una fecha, porque justo acabamos de arreglar el tema de papeles, pero será en 2014. Estamos muy estables, muy contentos. Moralmente ya estamos casados. Sería solo un trámite de papeles”, comentó en su momento Fernando.

La belleza acumula 225 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte imágenes y fotografías de sus actividades.

Cuidando a Fernando

El 6 de enero de 2026 Giliberti posteó un video en Instagram, hablando del delicado momento de salud que atravesaba Fernando a causa de un fuerte virus.

La mujer respondió a los múltiples mensajes que habían estado realizando seguidores del conductor del programa “Conclusiones CNN”, por no verlo en la TV.

El mexicano hoy se encuentra bien de salud y en pantalla informando al público.