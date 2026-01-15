Fernando Del Rincón regresa a CNN, tras complicaciones de salud

Suscríbete a nuestros canales

El periodista y presentador de CNN, Fernando Del Rincón, regresó a la conducción del programa “Conclusiones”, tras haber presentado complicaciones de salud. Su esposa Jullye Giliberti, había notificado del virus muy fuerte que había contraído el conductor en México.

La mujer había mencionado en un video que Fernando presentaba malestares de salud, teniendo que realizar una pausa para poder recuperarse completamente.

“El sábado previo comenzó con escalofríos, fiebre alta, dolor de cabeza, congestión severa y una tos tan intensa que apenas puede hablar”, la actriz venezolana.

Regreso de Fernando

Conectado con sus fieles espectadores, Del Rincón agradeció por la paciencia y el cariño de las personas, que lo estaban esperando con ansias en la pantalla de CNN. Además, resaltó que fue espantoso el virus que vivió, sin hasta el momento descifrar si fue Covid o influenza.

“Agradecerles por su paciencia y a todas las personas, amigos, conocidos, desconocidos que estuvieron al pendiente de esta desaparición temporal, que tuve al aire. Hay unos contagios espantosos que cada vez se reportan muchos más. Nadie nos dice nada”, comentó.

En este sentido, hizo un llamado al cuidado y prevención del virus, ya que la situación la considera realmente dolorosa.

Equipo Unido

Fernando agradeció a sus compañeros en el estudio que hicieron “Conclusiones” en su ausencia.

“Me provocó molestia y enojo, ya que era un momento importantísimo para estar fuera del aire, le pido una disculpa al público por eso, estuvo fuera de mi alcance tener que ser espectador en una cama”, dijo.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar en redes sociales, por verlo totalmente recuperado.