Así fue el reencuentro de Angelique Boyer con su ‘papá’ a 15 años de “Teresa”

Suscríbete a nuestros canales

En una de esas sorpresas que los seguidores de las telenovelas adoran, el set de “Doménica Montero” se convirtió en escenario de un momento que derretiría hasta al más duro de los corazones: Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo se reencontraron.

Losa inolvidables Teresa y Don Armando en la icónica telenovela “Teresa”, vuelven a juntarse justo 15 años después del estreno. En esta oportunidad, vuelven a compartir producción en el remake que prepara el Canal de Las Estrellas.

El encuentro de Angelique y Juan Carlos

La telenovela, producida por José Alberto Castro en 2010, capturó la atención del público por esa mezcla de pasión, ambición y tragedia. Ahora, a cinco lustros de aquel éxito, el revival tiene sabor a nostalgia pura.

La producción de “Doménica Montero” aprovechó el instante perfecto para generar expectación, mezclando pasado y presente con maestría.

“Cuando tu pasado se encuentra con tu presente… ¡15 años de un personaje icónico e imposible de olvidar… Doménica y Teresa tienen más cosas en común de lo que crees”, escribieron en Instagram.

En redes sociales se hizo viral el video de ese mágico encuentro. En él, Boyer aparece atónita al ver llegar a Colombo al set. Al estar frente a frente, se le acerca y la abraza, para luego sorprenderla con una confesión.

“Soñé contigo”, le dice Juan Carlos con esa voz pausada que los televidentes no olvidan. De inmediato, la actriz responde: “¿Eso fue algo bueno?”, a lo que el actor asentó, demostrando la complicidad que aún existe entre ellos.

Un regreso cargado de significado

Pero este momento va más allá de simular una escena, ya que, marca el regreso de Juan Carlos Colombo a las telenovelas tras haber estado fuera del radar por razones de salud.

Su reaparición no solo alegró a sus fans, sino que también llenó de esperanza a los seguidores que se preguntaban por su bienestar fuera de los reflectores.