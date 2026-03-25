Nikola Jokic: el amo del juego en marzo redefine los récords

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La narrativa de que Nikola Jokić es un "centro convencional" quedó enterrada hace mucho tiempo, pero lo que está haciendo en este mes de marzo de 2026 trasciende la estadística para entrar en el terreno de lo inédito. El serbio no solo está dominando la pintura, sino que también está orquestando el juego con una precisión que ningún base puro ha logrado igualar este mes.

Un doble dominio estadístico

Al cierre de la jornada, Jokić se posiciona en la cima de dos de las categorías más importantes del juego. Con una visión de campo periférica y un sentido del posicionamiento envidiable, sus números en marzo son:

Rebotes: 167 (1º en la NBA)

Asistencias: 147 (1º en la NBA)

Lo que hace que estas cifras sean verdaderamente especiales no es solo el volumen, sino la combinación. Históricamente, el juego ha estado dividido por roles: los hombres altos capturan rebotes y los perimetrales reparten el balón. Jokić, sin embargo, ha borrado esas fronteras.

Contra la historia y contra sí mismo

Para poner en perspectiva la magnitud de este logro, hay que mirar hacia atrás casi cinco décadas. Desde la fusión de la NBA y la ABA en 1976, la liga ha visto pasar a leyendas de la talla de Magic Johnson, Larry Bird o LeBron James. Ninguno de ellos logró liderar ambos rubros en un mismo mes.

De hecho, el único jugador que ha podido igualar esta marca es el propio Jokić, quien ya lo había conseguido en febrero de 2023. Esto lo sitúa en una categoría estadística donde él es su única competencia.

Con los Nuggets en plena lucha por la siembra de cara a la postemporada, la versatilidad del "Joker" no es solo un lujo estadístico, sino el motor que mantiene a Denver como el rival a batir en la Conferencia Oeste.