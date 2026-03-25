MLB: Luis Matos con futuro incierto en San Francisco tras quedar fuera del roster

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Luis Matos afrontaba un Spring Training fundamental con miras de no solo hacerse con un puesto grande en la venidera temporada de las Grandes Ligas, sino de mantener en la franquicia de los Gigantes de San Francisco en la mencionada edición de la Gran Carpa.

Aunque tuvo un inicio prometedor en los entrenamientos primaverales, el pelotero venezolano bajó sus registros ofensivos y esto fue sentenciado por la organización de la Liga Nacional, que le cedió su espacio a Jared Oliva, colocando al utility en una situación apremiante en MLB.

De acuerdo con el reporte de Susan Slusser del San Francisco Chronicle, el jardinero criollo será designado para asignación, siendo una decisión que forma parte de un ajuste final del roster antes del Opening Day. La movida se da en un contexto en el que los Gigantes buscan reforzar su alineación y, aparentemente, no consideran que Matos encaje en su esquema para este inicio de temporada.

Luis Matos con pie y medio fuera de San Francisco

Durante la pretemporada, Matos lideró al equipo con 23 juegos y 55 apariciones al plato, pero no logró mantener un rendimiento constante. Aunque comenzó bien, su ofensiva se fue apagando a mediados de marzo, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para ser una pieza importante en el equipo.

En cuanto a su rendimiento, el nativo de Valera terminó la pretemporada con una línea de .260/.327/.440, destacándose con dos bambinazos y siete anotadas. Sin embargo, ese perfil agresivo en su estilo de bateo, que le ha dado ciertos destellos de poder, ha sido inconsistente en su paso por las Grandes Ligas. A lo largo de tres temporadas, ha coleccionado estadísticas vitalicias de .231 de average, 15 jonrones, 61 producidas, 64 anotadas, 127 hits, .281 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .650 en 89 partidos, lo que demuestra que aún no ha logrado consolidarse como un bateador regular en Las mayores.

De ser puesto en waivers, el patrullero tendrá una gran oportunidad de ser adquirido por otro conjunto, tomando en cuenta que apenas tiene 24 años y puede convertirse en garantía para cualquier equipo de Las Mayores.