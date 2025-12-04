Houston Rockets con posibilidades de adquirir a Antetokounmpo pero a un precio muy alto

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha sido sacudida por la posibilidad de que el dos veces MVP y campeón de la NBA, Giannis Antetokounmpo, pueda cambiar de aires. En medio de esta vorágine de rumores, los Houston Rockets han emergido como un destino de traspaso "muy real", capaces de armar un paquete comercial que el resto de la liga difícilmente podría igualar.

La clave de esta audaz estrategia de los Rockets radica en una dolorosa, pero inevitable, condición: la inclusión del talentoso pívot turco Alperen Sengun en el acuerdo. Sengun, una estrella en ascenso y una pieza central en la reconstrucción de Houston, sería la joya que los Milwaukee Bucks requerirían para siquiera considerar la partida de su superestrella griega.

La Condición Ineludible: La Salida de Alperen Sengun

Alperen Sengun se ha consolidado como uno de los centros jóvenes más completos de la liga, destacando por su visión de juego, sus habilidades de pase y su versatilidad ofensiva, lo que le ha valido comparaciones con leyendas europeas. Su inclusión en el trade es el precio que los Rockets deben pagar para adquirir a un jugador generacional como Antetokounmpo.

La salida de Sengun no sería fácil para la afición, pero para la gerencia de los Rockets, la oportunidad de adquirir a Giannis, quien se encuentra en el mejor momento de su carrera, supera cualquier reserva emocional o a largo plazo.

"Los Bucks no soltarán a Giannis por nada que no sea un regreso masivo de talento joven probado y picks del Draft. Sengun, con su edad y potencial de All-Star, es la pieza fundamental que hace que cualquier conversación con Houston sea seria. Sin él, el trato no avanza," explicó una fuente con conocimiento de las negociaciones.

El Mejor Paquete del Mercado: Activos Irresistibles

Los Houston Rockets están en una posición envidiable, no solo por su talento joven, sino por la acumulación de valiosas picks del Draft procedentes de acuerdos anteriores. La combinación de talento y futuro les permite crear un paquete que es, argumentablemente, el mejor disponible en la liga para los Milwaukee Bucks en un hipotético escenario de trade.

El paquete de traspaso de los Rockets que se rumorea incluiría:

Alperen Sengun: Un pívot de 23 años con potencial de All-Star, ideal para liderar la próxima era de los Bucks. Primera Ronda de 2027 de los Phoenix Suns (no protegida): Una pick sumamente valiosa debido a la incertidumbre sobre el estado futuro del roster de los Suns. Primera Ronda de 2029 de los Dallas Mavericks (no protegida): Otra pick lejana y de alto valor, que le da a los Bucks flexibilidad y potencial para el futuro. Salarios y Piezas de Relleno: Jugadores necesarios para igualar los salarios en el acuerdo.

Este paquete no solo le daría a Milwaukee un jugador que puede ser la cara de la franquicia inmediatamente (Sengun), sino que les proporcionaría dos picks de primera ronda de alto potencial de equipos que podrían estar en declive dentro de unos años.

El Impacto Sísmico de Giannis en Houston

Si el traspaso se materializara, el impacto en la Conferencia Oeste y en la NBA sería sísmico. La llegada de Giannis transformaría a los Rockets de un equipo prometedor a un contendiente instantáneo al campeonato.

Defensa de Élite: Antetokounmpo es un Jugador Defensivo del Año, cuya presencia ancla la defensa del equipo y permite esquemas más agresivos.

Ofensiva Imparable: Su habilidad para penetrar, su dominio en la pintura y su liderazgo en la transición harían de la ofensiva de Houston una pesadilla para los rivales.

Atracción de Estrellas: Un equipo con Giannis se convierte automáticamente en el destino preferido para cualquier agente libre veterano que busque un anillo.

Junto a los activos jóvenes restantes de Houston, Giannis Antetokounmpo crearía una dupla de oro con Kevin Durant, quien parece ser la figura más importante e intocable del equipo texano.