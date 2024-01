¡Mira quién está embarazada! Matías Novoa y su novia esperan su primer hijo

Desde su cuenta de Instagram, del actor Matías Novoa, de origen chileno pero radicado en México hace aproximadamente 17 años, publicó una serie de fotografías de agradecimiento por lo que fue el año 2023, en el cual se le ve con sus hijos y acompañado de su novia Michelle Renaud con quien se casó hace aproximadamente un mes.

La foto sugiere un vientre abultado, una pequeña pancita de embarazada, y no habría de tardar en llegar los comentarios de los fans: “Alguien tiene carita de estar embarazada”; "¿Ah, se ve su pancita o soy yo?”; “Feliz año nuevo y felicidades por el bebé que espera tu esposa aunque no lo han confirmado"; “Esa pancita no necesita confirmación, bendiciones”, comentaron sus seguidores.

Recordemos que, la actriz de mexicana de 35 años, participo en la novela “La Herencia” en el 2022, con quien compartió elenco, y es hoy es su esposo, con 43años de edad, al igual que la serie “Cabo” producida alternamente y finalizada en el 2023.

La pareja no ha hecho declaraciones, ni afirmando ni negando lo que plasma la fotografía, pero lo que sí es cierto en otra entrevista Renaud ha expresado su deseo por ampliar su familia. Y es lo que precisamente se denota en sus redes sociales derrochando amor y la dicha que disfruta la pareja.