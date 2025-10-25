GP de México: Esto hicieron Norris, Piastri y Verstappen en la última práctica

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris (McLaren) encabezó la última sesión de prácticas para el Gran Premio de México, vigécima carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 que se realizó este sábado 25 de octubre en el circuito Hermanos Rodríguez. El resultado le permite al inglés tener todo listo para la pole position que se realziará más tarde.

El piloto de McLaren marcó un tiempo de 1 minuto: 16.633 segundos a menos de 10 minutos del final. Mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) se ubicó segundo, a más de tres décimas, y George Russell (Mercedes) completó los tres primeros puestos.

Los rivales por el título, Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), terminaron quinto y sexto, respectivamente.

Resultados y problemas notables

Los diez primeros los completaron Charles Leclerc (Ferrari), Piastri, Verstappen, Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

Verstappen se quejó de falta de agarre en su monoplaza. Varios pilotos, incluidos Hamilton, Norris, Alex Albon (Williams) y Antonelli, tuvieron problemas con los límites de la pista o los bloqueos.

Fernando Alonso (Aston Martin) terminó en último lugar después de que su equipo informara de un "pequeño problema con la parte delantera derecha" de su coche, limitando su rodaje. Los pilotos se preparan ahora para la sesión de clasificación.

Verstappen el rey azteca

El piloto con más triunfos en el Gran Premio de México es Max Verstappen (activo) con cinco victorias, seguido por Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell y Lewis Hamilton (activo) con dos triunfos cada uno

Datos del GP de México

El trazado azteca tiene la particularidad que la altura de Ciudad de México afecta el rendimiento de los motores, lo cual hace que las unidades de potencia sufran una pérdida en sus prestaciones. El circuito Hermanos Rodríguez tiene una longitud de 4.304 metros divididos en 17 curvas.

La principal característica del autódromo del GP de México es la larga recta principal, con un recorrido de 1.314 metros, lo cual la convierte en la segunda más larga del calendario, solo por detrás del trazado de Bakú.