Autofest 2025 tendrá este evento especial relacionado a la Fórmula 1

La ciudad de Caracas se convirtió en la capital del automovilismo de Venezuela, con la decimotercera edición del Autofest 2025 que se realizará desde este viernes 24 al domingo 26 de octubre. Asimismo, el evento tendrá una edición especial relacionada con la Fórmula 1.

Dónde se realizará el Autofest

El Autofest tendrá como sede una de las terrazas del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), donde los ciudadanos podrán ver los nuevos modelos de carros de 35 marcas que hacen vida en el país. Asimismo, este meetcar tendrá como innovación este año una transmisión del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Los organizadores habilitarán la zona del Padock con asientos y una pantalla gigante para ver la carrera que podría darle un vuelco al campeonato del mundo de la Fórmula 1. Lando Norris y Oscar Piastri buscan su primera corona mientras que Verstappen tratará se establecerse como leyenda.

Para el primer día del Autofest, la marca china Baic lanzo dos espectaculares modelos todo terreno y dos vehículos para la ciudad sedan y SUV, mientras que la empresa británica, MG, trajo al mercado el súper deportivo eléctrico Cyberster.

Horarios y costo delas entradas

Los amantes de los carros que quieran acercarse al Autofest podrán hacerlo desde las 11 hasta las 9 pm y podrán adquirir su entrada a través de la red social Instagram del evento, la cual tendrá un costo de 5 a 10 dólares.

