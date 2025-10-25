Fórmula 1: Checo Pérez sorprende con su candidato a ganar el GP de México

Suscríbete a nuestros canales

Sergio 'Checo' Pérez es uno de los personajes más importantes del GP de México. En esta edición 2025 no estará compitiendo, pero su figuras sigue siendo parte fundamental de la Fórmula 1. En ese contexto, no dudó en señalar con sorpresa incluida al ganador del Gran Premio.

En un evento público, Checo Pérez resaltó que no quiere robarse el protagonismo y estará tras bambalinas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Eso sí, reveló a su candidato, sorprendió a propios y extraños, ya que confía en uno de sus grandes amigos dentro de la F1.

Pérez resaltó sin dudarlo: "Yo creo que Max Verstappen está en la lucha. Yo creo que él lo merece. Max está encendido, y conoce bien esta pista". Sorprendió por apoyar a Red Bull Racing, pero no tanto por darle un voto de confianza al neerlandés, que fue un compañero ejemplar.

¿Cuándo volverá Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1?

Sergio 'Checo' Pérez ya tiene fecha marcada para su regreso a la Fórmula 1: será en la temporada 2026, como piloto del nuevo proyecto de Cadillac F1 Team. Tras cerrar su ciclo con Red Bull Racing, el mexicano se prepara para liderar un proyecto ambicioso en la categoría.

Cadillac debutará en la máxima categoría con la expectativa de construir una escudería competitiva. Checo será clave en ese proceso con un rol que va más allá del volante: aportará visión técnica, estrategia y experiencia en un campeonato donde cada detalle es importante.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2025?

El Gran Premio de México 2025 se disputará este fin de semana, del 24 al 26 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El circuito, ubicado en la Magdalena Mixhuca, será nuevamente el epicentro de la velocidad y la pasión por la Fórmula 1 en territorio mexicano