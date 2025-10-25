GP de México: Lando Norris pega una cachetada y así queda la pole position

Suscríbete a nuestros canales

El Gran Premio de México puede ser un punto de inflexión en la lucha por el título 2025 de la Fórmula 1, donde Lando Norris logró imponerse de forma aplastante en la pole position y así tener al menos de arranque un poco de ventaja sobre sus rivales por el campeonto.

Aunque el inglés del equipo McLaren no podrá confiarse ya que la frenada hacia la curva uno está a más de 700 metros donde todo podría cambiar. Es la quinta pole position para Norris en esta temporada y a la 14 en la Fórmula 1.

Norris no lo cree

El inglés tras la sesión de clasificación señaló que "no sabe como hizo la vuelta", donde le logró sacar casi tres décimas de diferencia. Además, le sacó la mayor diferencia a una vuelta a su compañero de equipo Oscar Piastri, lo cual ratifica el mal momento mental del joven australiano.

El problema para Norris será tener una buena largada, algo que 2024 le pasó factura, ya que estará flanqueado por los dos Ferrari y que van a tratar de ir por la primera victoria del año.

Por su parte, los dos pilotos de la escudería italiana tuvieron su mejor pole en la temporada como pareja, es la primera vez que están los dos entre los primeros tres de la grilla de salida. Charles Leclerc fue segundo a 0.262 décimas de la punta, mientras que Lewis Hamilton finalizó tercero, en lo que es su mejor puesto de salida en 2025 para el inglés.

Los contendientes al título

El sábado en el circuito Hermános Rodríguez fue además redondo para Lando N., quien es el escolta de la clasificación mundial, ya que sus rivales por el título, Max Verstappen no encontró la vuelta perfecta y terminó quinto, mientras que Oscar Piastri sigue en su bajó y finalizó la sesión octavo.

La carrera del Gran Premio de México está pautada para este domingo 26 de octubre a las 4:00 pm hora de Venezuela.

