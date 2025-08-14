Barcelona logra la inscripción de Joan García con una hábil jugada

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona despejó hoy la incertidumbre administrativa que rodeaba la inscripción del arquero Joan García, tras recibir luz verde de la Comisión Médica de LaLiga. El organismo determinó que la lesión del guardameta Marc-André Ter Stegen cumple con los criterios de "baja de larga duración", lo que permite liberar masa salarial y registrar al fichaje de forma inmediata.

Ter Stegen, quien recientemente se operó por una lesión en la zona lumbar, no estaría disponible con el elenco catalán hasta diciembre del presente año, motivo por el cual LaLiga concede la inscripción del exportero del Espanyol.

Fin a la novela

Este desenlace pone fin a una tensa disputa protagonizada por Ter Stegen, quien inicialmente se negó a firmar el parte médico del club, impidiendo la confirmación de su baja prolongada. En respuesta, el club abrió un expediente disciplinario y le retiró temporalmente la capitanía. Finalmente, Ter Stegen cedió, autorizó el envío del informe médico y recuperó el brazalete.

La decisión implica, además, un gesto de reconciliación entre arquero alemán y el club. El portero respaldó públicamente la calma reinante tras su retorno como capitán durante el Trofeo Joan Gamper, si bien permanece la incertidumbre sobre su protagonismo futuro, dado que Joan García ya ocupa el dorsal número 1.

Las maniobras del Barcelona

Con esta resolución, el Barça podrá inscribir a Joan García, fichado en junio del Espanyol, y potencialmente alinearlo en el debut liguero ante el Mallorca. El ingreso del nuevo arquero se enmarca en una estrategia más amplia del club para superar los estrictos límites del fair play financiero.

La directiva liderada por Joan Laporta también aprobó un aval de siete millones de euros para poder registrar a otros refuerzos como Marcus Rashford y a sus jugadores Wojciech Szczęsny y Gerard Martín, mientras aguarda la auditoría definitiva sobre los ingresos proyectados por palcos VIP del Camp Nou.