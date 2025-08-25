Por esta razón el Real Madrid jugó con uniforme diferente ante el Real Oviedo

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada 2 de LaLiga 2025-26, el Real Madrid conquistó los tres puntos frente a Real Oviedo (3-0) en su visita al Estadio Municipal Carlos Tartiere de la ciudad de Oviedo. Con una gran actuación del francés Kylian Mbappé y Vinicius Jr., los dirigidos por Xabi Alonso se mantienen entre los primeros en la tabla con puntaje perfecto.

La noticia de la jornada fue la uniformidad que utilizó el Real Madrid durante el encuentro. Los merengues vistieron la camiseta blanca, la tradicional de siempre que pertenece a la primera equipación. Sin embargo, el shorts y las medias eran las azules de la indumentaria alternativa.

La razón de la indumentaria

Footy Headlines reveló que, el club blanco tuvo que modificar su uniformidad debido al cuadro local, puesto que ellos vistieron su camiseta azul de local con pantalón y medias blancas, con el fin de evitar confusiones a la hora de estar en juego.

“Por lo tanto, el Madrid tuvo que usar pantalones y medias diferentes a los de su uniforme blanco habitual. El Real Madrid creó un uniforme desigual: la icónica camiseta blanca de local se combinó con pantalones cortos y medias de visitante azul marino, plateado y amarillo“ explicó el medio especializado.

Real Madrid si cuenta con un kit especial

Según el medio, informó que el Real Madrid si tiene un plan de acción frente a estos casos especiales, donde no pueden vestir todo de blanco por las reglas del torneo. El club cuenta shorts y medias marrones, solo que en esta ocasión no estuvieron disponibles.