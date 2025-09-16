El 'Modo CR7' de Mbappé ya es una realidad

Suscríbete a nuestros canales

Mbappe está teniendo un arranque de temporada muy bueno. El delantero francés registra cuatro partidos, cuatro goles y una asistencia, pero más allá de las estadísticas, lo que semana que Kylian vive su mejor momento con la camiseta blanca son las sensaciones que transmite sobre el terreno de juego.

El delantero del Real Madrid, que este curso está luciendo el flamante ‘10’, ha tomado las riendas del club por completo, cómo en una ocasión lo hiciera Cristiano Ronaldo. El galo está siendo lo que el Madrid necesitaba, liderar la manada en cada partido y tomar la responsabilidad de ser él quien resuelva cuando el panorama se complica.

Y parte de la realidad de que el Real Madrid fichara a Mbappé es precisamente que asumiera el liderazgo que tanto necesitaba el club. Todo parece indicar que, luego de una temporada climatizarse con el entorno, está consiguiendo lo que los blancos desean.

Flashblack del 2022

Hay quienes aseguran que esta versión de Mbappé actual es muy parecida a la del propio jugador en 2022 cuando llegó a marcar un hat-trick en la final del Mundial ante el Argentina, y resolvía los partidos con una gran superioridad.

Pero más allá de las comparaciones, no cabe duda de que el Real Madrid esta viviendo una gran versión de Mbappé, y se ve encaminado a conquistar los títulos que le faltan en su vitrina (Champions, Balón de Oro, etc).