El Real Madrid asegura la permanencia de una de sus promesas más importantes

El Real Madrid aseguró a uno de los tesoros que ha forjado La Fábrica. Joan Martínez, finalmente plasmó su firma en el acuerdo con el club blanco tras cumplir los 18 años, con un contrato de máxima garantía que guarda una cláusula al nivel de la espectacular proyección que tiene el central del Castilla.

Joan Martínez, ha renovado el acuerdo con los merengues hasta 2029. Cabe destacar que el joven defensa tenía contrato hasta 2026. Dicha renovación ya estaba encaminada, era cuestión de esperar que Joan soplara las 18 velas.

El Madrid ha ido con todo por Joan, y es que la nueva cláusula de rescisión es de 150 millones de euros, quedando completamente blindado.

“Sigo ampliando el vínculo con el mejor club del mundo. El apoyo que he recibido del club y de la afición en este último tiempo es algo que llevaré siempre conmigo. Gracias a mis amigos, mi familia y a todo mi entorno por hacerlo posible. Hala Madrid", ha expresado Joan Martínez en sus redes.

Joya en la defensa del Castilla De Arbeloa

El Real Madrid blindó por completo a quién sería una de las mayores joyas de su cantera, un jugador que causó furor en l pretemporada blanca la pasada temporada y que dejó boquiabierta a un Ancelotti que estaba decidido a jugársela por él ante la escasez de centrales.

Sin embargo, una grave lesión de rodilla que sufrió dio pausa a los planes del técnico italiano en aquel momento. Pero el agua ha tomado su causa natural y ahora Xabi Alonso está decidido a retomar ese plan luego de que el joven regrese, incluso se ha convertido en el gran 'jefe' de la defensa en el Castilla de Arbeloa.