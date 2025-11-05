Endrick tendría nuevo destino en Francia

Suscríbete a nuestros canales

Por fin Endrick parece ver la luz al final del túnel, en un nuevo destino. Cómo ha informado Diario As, el jugador ha venido escuchado ofertas de otros clubes desde hace un tiempo, luego de asimilar que no tiene un lugar claro en el Real Madrid de Xabi Alonso.

Ante ese escenario, muchos ha sido los pretendientes que se han interesado en el joven brasileño. Entre ellos, con fuerza se asoma el Olympique de Lyon entrenado por Fonseca. Luego de las conversaciones que se han dado las últimas horas entre Fonseca y Endrick, según conoció el Diario AS, el jugador ha dado el sí al club francés.

Era lo que estaba necesitando Endrick. Un equipo que estuviese en Europa, y el Lyon juega la Europa League, y por supuesto donde le aseguren tener minutos. Para Endrick, no era una buena opción salir del Madrid cedido para ser suplente en otro equipo. En ese caso, iba a elegir serlo de Mbappé.

Todo muestra que, el Lyon es el club esperado para Endrick. Es un equipo donde recién llegó el uruguayo Satriano, que no está resultando. Á eso se le suma, la lesión del referente de ataque, Fofana. Así que llegaría a la titularidad.

Situación de Endrick con el Real Madrid

Ahora solo queda que el Real Madrid y el Lyon lleguen a un acuerdo para concretar la operación. Hay que tener presente que, para el Real Madrid salir de Endrick es una buena opción. Puesto que han hecho una inversión importante en él, entre fichaje, ficha del jugador y comisiones pagadas, además que es fundamental no frenar el crecimiento del joven.