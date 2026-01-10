LVBP: ¿Magallanes extraña a Rougned Odor en el Round Robin?

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes están viviendo una verdadera pesadilla en estas primeras de cambio dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La organización no ha podido celebrar en sus primeros tres compromisos y aparece en el último lugar de la tabla de clasificación, con marca de 0-3.

Más allá de los resultados, el rendimiento ofensivo ha sido uno de los puntos más débiles en este arranque. La incapacidad para producir carreras en momentos determinantes ha expuesto carencias que durante la ronda regular no eran tan evidentes, especialmente en los últimos meses de la campaña.

Si bien es cierto que los dirigidos por Yadier Molina se reforzaron de manera estelar en el draft de adiciones y sustituciones, hay un pelotero que ha sido clave en la ofensiva del equipo, pero que no ha podido ver acción en el Round Robin, y ese es el caso del criollo Rougned Odor.

¿Magallanes necesita a Rougned Odor?

La falta de Rougned Odor en el lineup ha tenido un efecto directo en la dinámica ofensiva de la nave turca. El toletero fue una de las piezas más productivas del roster en la fase regular y sus números respaldan el peso que tenía dentro de la alineación.

En 50 juegos disputados, anotó 36 carreras, conectó 50 imparables y dejó un promedio ofensivo de .275. Además, su aporte de poder fue clave, al conectar 12 cuadrangulares, seguido de ocho dobles y dos triples, demostrando capacidad para cambiar el rumbo de un juego con un solo swing.

Por si fuera poco, terminó con 45 carreras impulsadas, una cifra que lo ubicó entre los líderes ofensivos del Magallanes y que, para muchos, es uno de los jugadores más valiosos de este año en la LVBP.

Finalmente, los Navegantes del Magallanes tendrán que buscar soluciones a esta falta de producción que les hace falta por parte de Rougned Odor. Sin duda, queda claro que necesitan ganar lo antes posible para tener posibilidades de conseguir sus objetivos colectivos en este Round Robin.