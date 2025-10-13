La familia de Lamine Yamal exigiría varios privilegios al Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Una reciente revelación del periodista de investigación francés Romain Molina ha puesto el foco en la gestión del entorno de la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Según la información difundida, la familia del jugador habría solicitado al club catalán una serie de privilegios especiales y favores, situando al Barça en una posición delicada y obligándolo a reevaluar su estrategia de retención de talento.

Peticiones de alto perfil

Las solicitudes reportadas por Molina incluyen demandas de alto perfil que exceden las atenciones habituales a los jugadores de la primera plantilla. Entre los privilegios específicos que el entorno familiar de Yamal habría solicitado al club se destacan:

Uso de jets privados para determinados desplazamientos.

Sesiones de fotos y oportunidades exclusivas de carácter promocional o personal.

Otros favores y atenciones especiales diseñadas para satisfacer las necesidades del círculo más cercano al futbolista.

La estrategia de "puerta abierta" del Barça

La información subraya que, en la mayoría de los casos, el FC Barcelona ha optado por acceder a estas peticiones. Esta postura no es casual, sino una decisión estratégica fundamentada en el valor incalculable de Lamine Yamal para la entidad.

A sus 18 años, es considerado la pieza angular del proyecto deportivo actual y futuro del Barça. El club prioriza mantener una relación armoniosa y de máxima satisfacción con el jugador y su familia para asegurar su permanencia a largo plazo.

Además, la junta directiva estaría actuando con cautela ante el riesgo de generar cualquier tipo de fricción o descontento que pudiera ser explotado por otros gigantes europeos.

Existe una preocupación latente en el club de que un entorno insatisfecho pueda impulsar una salida, evocando recuerdos de traspasos complejos en el pasado reciente del Barça, como el de Neymar Jr.