Kauffman Stadium se renueva: los Royals moverán sus cercas para la temporada 2026

El panorama en los jardines del Kauffman Stadium lucirá significativamente distinto para la temporada 2026. Los Kansas City Royals anunciaron este martes que moverán la mayoría de las cercas del outfield aproximadamente 10 pies hacia adentro antes del Opening Day, un cambio que busca equilibrar las condiciones de juego en uno de los parques más amplios de las Grandes Ligas.

Buscando un equilibrio

"Nuestro objetivo no es convertir esto en un estadio puramente ofensivo", explicó el gerente general de los Royals, JJ Picollo, según reportó Anne Rogers de MLB.com. "Se trata de tener un estadio muy justo. No queremos que se convierta en un 'bandbox' (estadio pequeño) donde cada pelota en el aire sea un cuadrangular. Solo queremos que los bateadores reciban su recompensa cuando hagan un buen contacto, especialmente en los callejones".

Los detalles del nuevo diseño

Aunque el cambio será notable en gran parte del campo, el jardín central se mantendrá intacto con su imponente distancia de 410 pies. No obstante, las dimensiones en el jardín izquierdo, el derecho y ambos callejones (power alleys) se reducirán en unos 9 o 10 pies.

Además de la profundidad, la altura de las paredes también sufrirá modificaciones:

Reducción de altura: En la mayoría de las secciones, la valla bajará de 10 pies a 8.5 pies .

En la mayoría de las secciones, la valla bajará de . Zonas específicas: Las paredes en los jardines central e izquierdo tendrán una altura estándar de aproximadamente 3 metros (10 pies) para mantener cierta dificultad.

Las paredes en los jardines central e izquierdo tendrán una altura estándar de aproximadamente para mantener cierta dificultad. Líneas de foul: Los postes de foul en ambos extremos se mantendrán a su distancia actual de 330 pies (aprox. 100 metros).

El fin de un paraíso para los triples

Históricamente, el Kauffman Stadium ha sido conocido por sus vastas dimensiones, lo que favorece la aparición de dobles y triples, pero castiga severamente los elevados que en cualquier otro estadio serían jonrones.

Durante la campaña de 2025, el estadio de Kansas City fue uno de los escenarios más difíciles para los bateadores de poder. Según los datos de Statcast, solo se conectaron 85 cuadrangulares en el recinto durante todo el año, una de las cifras más bajas de la liga.

Con esta modificación, la directiva espera que jugadores clave de su alineación, como el estelar receptor venezolano Salvador Pérez, quien despachó 30 cuadrangulares en la 2025, de los cuales solo 11 fueron en casa.

Este movimiento estratégico también obligará al equipo a replantear su perfil defensivo, priorizando quizás una mayor velocidad de reacción sobre la cobertura de terreno que antes era indispensable en su gigantesco jardín.