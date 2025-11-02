MLB

¿Mr. November? Will Smith logra hito inédito tras coronarse en Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles conquistaron el 'Clásico de Otoño' por segundo año al hilo

Por

Stefano Malavé Macri
Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 02:27 am
Will D. Smith, jugador de Dodgers de Los Ángeles
Luego de imponerse en entradas extra en el Rogers Centre de Ontario, en Canadá, los Dodgers de Los Ángeles han conquistado la Serie Mundial de las Grandes Ligas por segunda temporada consecutiva.

Lograron coronarse en siete juegos en una dura eliminatoria contra los Azulejos de Toronto, que comenzaron ganando la serie y tuvieron posibilidades de ganarla en la novena entrada del séptimo asalto, pero Miguel Rojas y Will D. Smith, con sendos cuadrangulares, voltearon la pizarra.

Precisamente, este último hizo historia al ganar la Serie Mundial en seis años consecutivos y cuatro equipos distintos: los Bravos de Atlanta, los Astros de Houston, los Rangers de Texas y, por supuesto, los Dodgers de Los Ángeles.

Desde la temporada 2020, el estadounidense siempre ha estado en el roster del equipo campeón, siendo determinante en la receptoría y una especie de 'amuleto' a lo largo del llamado 'Clásico de Otoño'.

Will Smith en Serie Mundial 2025

Durante los siete juegos que disputó, tuvo un promedio de .267 con treinta turnos al bate y ocho imparables, así como también ha botado la bola del parque en dos ocasiones y ha remolcado seis carreras.

Incluso, conectó el bambinazo que le daría la victoria al equipo californiano en la undécima entrada, siendo uno de los grandes protagonistas del triunfo de los Dodgers en el Rogers Centre ante Toronto.

Las Series Mundiales de Will Smith

Año Equipo
2020 Dodgers de Los Ángeles
2021 Bravos de Atlanta
2022 Astros de Houston
2023 Rangers de Texas
2024 Dodgers de Los Ángeles
2025 Dodgers de Los Ángeles

 

Beisbol