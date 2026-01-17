MLB: Red Sox debaten su tercera base entre poder y contacto

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston es de los equipos que aspira a la postemporada 2026 en Grandes Ligas. Tiene un grupo competitivo, pero necesita una pieza para completar su roster y su cuadro interior. En esa línea la gerencia tiene un dilema: firmar a un tercera base de poder o de contacto.

Red Sox se debate entre la figura jonronera de Eugenio Suárez y completar un grupo de venezolanos de mucho nivel. Un tercera base a nivel defensivo correcto, que puede hacer las jugadas difíciles; pero que tiene una cuota jonronera que es lo que necesita el lineup en estos momentos.

Isaac Paredes es otra de las opciones para cerrar el cuadro interior. Un jugador que en 102 juegos del 2025 con Astros alcanzó 20 HR. No es un pelotero de poder, pero si puede conectar más de 25 cuadrangulares; Boston en ese sentido no tiene un jugador de ese perfil en las últimas 6 temporadas.

El poder en Boston es determinante para los triunfos

La historia de Red Sox demuestra que el poder ofensivo ha sido clave en sus épocas doradas. Figuras como David Ortiz, Manny Ramírez, Mookie Betts y JD Martínez marcaron diferencia con su capacidad de producir jonrones y sostener la ofensiva en momentos decisivos.

Cada uno de esos nombres se convirtió en símbolo de triunfo porque aportó la fuerza necesaria para llevar a Boston a la postemporada y conquistar la Serie Mundial. Sin ese poder, el equipo rara vez logró trascender más allá de la lucha por mantenerse competitivo.

Hoy, Red Sox carecen de esa clase de bateador capaz de cambiar partidos con un swing. La ausencia de un referente de poder limita sus aspiraciones y refuerza la idea de que, históricamente Boston necesita un bate dominante para volver a ser un contendiente real.

Números de Eugenio Suárez e Isaac Paredes en sus carreras