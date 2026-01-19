Kevin Durant supera a Dirk Nowitzki en la lista histórica de anotadores

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda de Kevin Durant sumó anoche un nuevo capítulo dorado. En el enfrentamiento ante los New Orleans Pelicans, el alero de los Houston Rockets superó oficialmente al histórico Dirk Nowitzki para convertirse en el sexto máximo anotador de todos los tiempos en la temporada regular de la NBA.

El momento definitivo llegó desde la línea de tiros libres. Con la frialdad que lo caracteriza, Durant encestó los puntos necesarios para dejar atrás la marca de 31,560 unidades que el Gran K alemán estableció durante sus 21 temporadas con los Dallas Mavericks.

El arte de la eficiencia

A diferencia de otros grandes anotadores que basaron su éxito en el volumen de tiros, Durant ha alcanzado este peldaño histórico con una eficiencia asombrosa. Con 37 años, KD sigue promediando números de élite, demostrando que su capacidad para anotar desde cualquier punto de la pista (ya sea en suspensión, atacando el aro o desde la línea de personales) se mantiene intacta a pesar del paso del tiempo.

Superar a Nowitzki no es un detalle menor: implica rebasar al que, hasta hace poco, era considerado el mejor anotador internacional de la historia y el referente absoluto del tiro de media distancia para jugadores de gran estatura.

En la ruta hacia el Top 5

Con el sexto puesto en el bolsillo, la mirada de Durant se dirige ahora hacia la cima más exclusiva del baloncesto. Su próximo objetivo es el legendario Michael Jordan, quien ocupa la quinta posición.

Así queda la élite de la anotación (temporada regular):

LeBron James: 42.703 Kareem Abdul-Jabbar: 38.387 Karl Malone: 36.928 Kobe Bryant: 33.643 Michael Jordan: 32,292 Kevin Durant: 31,562+ puntos (Superando a Dirk Nowitzki)

Al finalizar el encuentro, el respeto de la liga fue unánime. Durant no solo ha superado a una leyenda, sino que lo ha hecho manteniendo un promedio de carrera que lo sitúa entre los mejores de siempre. En una NBA en constante evolución, el "Slim Reaper" sigue siendo la constante: un anotador puro que, tiro tras tiro, sigue escalando hacia el podio de la inmortalidad deportiva.